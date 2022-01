Candangão 2022 terá transmissão de jogos ao vivo em sinal aberto

A estreia acontece no próximo sábado (22), o Ceilândia enfrenta o Gama, no Estádio Abadião, às 15h30

O Candangão será transmitido em sinal aberto pela TV Câmara Distrital (canal 9.3). As duas primeiras partidas já têm datas definidas: no próximo sábado (22), o Ceilândia enfrenta o Gama, no Estádio Abadião, às 15h30. Na quarta-feira (26), o clássico local entre Gama e Brasiliense, acontece às 20h, no Estádio Mané Garrincha.

A transmissão do campeonato é uma parceria entre a TV Câmara Distrital e a Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos (ABCD), por meio de contrato de cooperação técnica com duração de 5 anos.

O acordo inclui a transmissão de programa esportivo ao vivo às segundas-feiras pela TV Câmara Distrital, das 21h às 22h, apresentado por profissionais da ABCD. Para o presidente da Associação, Jânio Gomes, a parceria “é de extrema importância e engrandece o esporte brasiliense”.

A diretora da TV Câmara Distrital, Gláucia Simões, comemora o início da transmissão do campeonato: “É uma alegria imensa podermos transmitir o Candangão em sinal aberto. Vamos levar o esporte para todos os cantos do DF e mostrar os talentos dos nossos jogadores a partir dos jogos ao vivo. Será diversão para toda a família”.

Com informações da CLDF