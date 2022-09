Canadá vence Catar sem dificuldades em amistoso antes da Copa

Os atacantes Cyle Larin, aos quatro minutos, e Jonathan David, aos 13, marcaram os gols canadenses na Generali-Arena na capital austríaca

O Canadá venceu nesta sexta-feira sem dificuldades o Catar por 2 a 0 em um amistoso disputado em Viena, no qual a seleção anfitriã da Copa do Mundo mostrou um fraco desempenho.

Os atacantes Cyle Larin, aos quatro minutos, e Jonathan David, aos 13, marcaram os gols canadenses na Generali-Arena na capital austríaca.

O time catari, que está há meses se preparando para se competitivo no Mundial, pouco deu trabalho ao Canadá, cujo principal jogador, o jovem Alphonso Davies (Bayern de Munique), saiu de campo mancando no segundo tempo depois de sofrer uma pancada na perna esquerda.

A seleção canadense, que na próxima terça-feira terá pela frente um teste mais duro contra o Uruguai, não foi muito exigida pelo atual campeão da Ásia, mas ganhou rodagem para sua primeira Copa do Mundo desde 1986.

A equipe está no complicado Grupo F, com Bélgica, Croácia e Marrocos.

“Sabemos que temos força para competir com essas equipes e para isso estamos nos preparando estes quatro anos”, declarou Larin.

“Precisamos destes jogos contra equipes que vão disputar o Mundial e que nos dar trabalho”, afirmou o atacante canadense Junior Hoilett.

Por sua vez, o Catar, que está no Grupo A da Copa do Mundo com Equador, Senegal e Holanda, também volta a campo na próxima terça, em amistoso contra o Chile.

