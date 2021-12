Campeonato de Futevôlei brasiliense acontece neste fim de semana no Arena 61

A competição começa nesta sexta-feira (3) e acaba no domingo. Ingressos custam a partir de R$20

Com o objetivo de fomentar o esporte em Brasília, o espaço Arena 61, localizado em Águas Claras, irá realizar um campeonato brasiliense de futevôlei, tanto para homens, quanto para mulheres. O evento que acontece nos próximos dias 3, 4 e 5 de dezembro tem espaço para todos os gostos, assim como camarote open bar com chopp e também um pagodinho. Ingressos custam a partir de R$20.

Com uma estrutura diferenciada para o público e para os atletas, o campeonato terá cinco categorias de premiações entre Misto Aberto, Série A + B, Iniciante, Série C e Misto Iniciante. Para animar ainda mais os participantes, as bonificações variam de R$300 a R$1000. “O nosso objetivo é incentivar mais a questão do esporte em Brasília e tornar o campeonato de futevôlei em um evento tradicional na cidade”, afirma um dos idealizadores do projeto Igor Felipe.

Vale ressaltar que a equipe de organização, Igor Felipe, Paulo Roberto e Thyago Espíndola seguirão todos os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Governo local. “Todas as pessoas que comparecerão ao local estão cientes e assumem os riscos de saúde. Portanto, é importante reforçar que será obrigatório o uso de máscara dentro do nosso espaço”, explica.

A expectativa para o evento é que 500 convidados, por dia, assistam às partidas. Para quem tiver interesse em fazer parte deste público, basta entrar no site e adquirir o ingresso ou fazer a compra na portaria do Arena 61.