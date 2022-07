Calleri diz que eliminar Palmeiras foi emocionante

Após o confronto, uma foto do jogador emocionado nos vestiários do Allianz Parque foi divulgada nas redes sociais do São Paulo

Na última terça-feira (19), o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil colocou o América-MG no caminho do São Paulo. Entretanto, Calleri ainda não esqueceu a classificação diante do Palmeiras, nos pênaltis, na fase anterior. Em entrevista à TNT Sports da Argentina, o atacante exaltou o feito do time que, segundo ele, passou pela melhor equipe do Brasil.

“Perdemos a final do Paulista da mesma maneira, ganhando em casa e perdendo fora. Eliminá-los no estádio deles, com tudo contra, contra a melhor equipe do Brasil foi muito emocionante para todos nós”, disse o atacante argentino.

Calleri participou de todos os minutos dos dois confrontos entre as equipes na Copa do Brasil. Apesar de não ter marcado nenhum gol, o atacante sofreu o pênalti, posteriormente convertido por Luciano, que levou a decisão para as penalidades. Na sua cobrança, o argentino colocou a bola na rede.

Após o confronto, uma foto do jogador emocionado nos vestiários do Allianz Parque foi divulgada nas redes sociais do São Paulo e depois compartilhada pelo jogador nos seus stories do Instagram. Apesar da rivalidade e do clima de revanche por conta do vice-campeonato paulista contra o mesmo Palmeiras, Calleri evitou provocar o rival, diferentemente de sua namorada, que alfinetou o adversário citando os títulos mundiais do Tricolor.

