Calderano é impedido de entrar nos EUA para WTT de Las Vegas: ‘Questões que fogem do controle’

Campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa, medalha de prata no Mundial e vindo da conquista do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia, sua oitava taça no WTT, no fim de semana passado, Hugo Calderano estava empolgado em manter a boa fase na etapa de Las Vegas do circuito Mundial. Mas acabou proibido de entrar nos Estados Unidos e usou suas redes sociais nesta quinta-feira para lamentar o “impedimento burocrático”.

“Infelizmente não poderei disputar o WTT Grand Smash em Las Vegas devido a um impedimento burocrático para entrada nos Estados Unidos. Lamento ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos. É frustrante”, lamentou o brasileiro, número 3 do ranking mundial.

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) também lamentou o ocorrido. “Segundo comunicado do próprio atleta, divulgado há pouco, Hugo Calderano foi impedido de viajar aos EUA e ficará fora do WTT Grand Smash Las Vegas, que começa hoje. A CBTM lamenta profundamente o ocorrido e espera que o episódio não comprometa a brilhante trajetória do atleta.”

O brasileiro possui cidadania portuguesa, desta maneira necessitaria somente informar a sua entrada nos Estados Unidos por meio do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, em inglês), visto que países da União Europeia fazem parte do Programa de Isenção de Visto.

Foi justamente o que Hugo Calderano fez. Ocorre que, diante do prazo maior do que o habitual para confirmação por parte das autoridades norte-americanas, ele acabou entrando em contato com a Alfândega e Proteção de Fronteiras (CPB). A informação é de que não estava mais elegível para a dispensa de visto por ter ido a Cuba em 2023 para a disputa do Campeonato Pan-Americano e do evento de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, eventos organizados pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

Com a informação, o brasileiro precisou solicitar um visto regular emergencial. O mesa-tenista recebeu apoio da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos (USATT) e do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC), tendo seu agendamento emergencial aprovado. Mas, não havia disponibilidade para uma entrevista consular que lhe permitisse chegar a tempo do início da competição e ele acabou se tornando grande desfalque da edição de Las Vegas co circuito.

“Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil.”

Estadão Conteúdo