Buscando reverter o placar, Corinthians recebe Atlético-GO

Além de valer uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, quem passar também garante um prêmio de R$ 8 milhões

O Corinthians terá uma missão difícil na noite desta quarta-feira (17). Depois de ter sido derrotado por 2×0 no jogo de ida, fora de casa, o Timão recebe o Atlético Goianiense na Neo Qímica Arena buscando reverter o placar.

Além de valer uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, quem passar também garante um prêmio de R$ 8 milhões, e enfrenta o vencedor do duelo entre Fortaleza e Fluminense. A partida terá transmissão da Globo (para alguns estados) e do SporTV.

O empate é do Dragão. Para se classificar de forma direta, o Corinthians precisa vencer por pelo menos três gols de diferença. Vitória da equipe paulista por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Corinthians

Jogando na Neo Química Arena, o Corinthians nunca venceu a equipe goiana. Foram três derrotas e um empate, com nenhum gol marcado. Então, para avançar, a equipe vai precisar quebrar paradigmas. Mas o momento não é dos melhores. Na semana passada, o Timão foi eliminado na Libertadores pelo Flamengo, e no final de semana, perdeu o clássico para o Palmeiras.

O técnico Vítor Pereira terá a equipe quase completa para a decisão de hoje. Maycon, lesionado, está fora, e Bruno Méndez, que já jogou a competição por outro clube, também.

Atlético Goianiense

O Dragão vive uma montanha-russa, com boas campanhas na Copa do Brasil e na Sul-Americana, onde já está na semifinal, mas na zona de rebaixamento do Brasileirão. Na última rodada, empatou sem gols com o Botafogo.

Para o jogo de hoje, o técnico Jorginho terá diversos desfalques, a maioria devido ao regulamento da competição. Isso acontece porque jogadores que já disputaram a competição por um clube não podem atuar por outro na mesma edição, como é o caso de Klaus, Camutanga, Willian Maranhão, Rhaldney, Kelvin e Churín. Ronaldo e Ramon estão no DM.

Ficha técnica

Corinthians x Atlético Goianiense

Neoquímica Arena, São Paulo-SP – 17/08/2022, às 21h30 – jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA – RJ)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA – MG)

Assistente 2: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA – RJ)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Árbitro de vídeo: Rafael Traci (SC)