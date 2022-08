Buscando a vaga na final, Flamengo visita o Vélez

Na outra semifinal, 100% brasileira, o Athletico Paranaense levou a melhor em casa, vencendo o Palmeiras por 1×0

O Flamengo está em Buenos Aires, Argentina, para enfrentar o Vélez Sarsfield na noite desta quarta-feira (31), às 21h30, no estádio José Amalfitani, em jogo válido pela ida da semifinal da Libertadores. A ESPN e a Conmebol TV transmitem a partida.

Na outra semifinal, 100% brasileira, o Athletico Paranaense levou a melhor em casa, vencendo o Palmeiras por 1×0. Os jogos de volta estão marcados para a próxima semana.

As equipes vivem momentos totalmente diferentes. A equipe argentina está em penúltimo no campeonato nacional, com apenas 12 pontos conquistados após 16 rodadas. Já o rubro-negro segue perseguindo a liderança do Brasileirão, com sete pontos a menos que o líder, Palmeiras.

No histórico de confrontos, o Flamengo leva a melhor. As equipes já se enfrentaram 11 vezes, sendo sete vitórias da equipe carioca, dois empates e apenas duas derrotas.

Vélez Sarsfield

Para o Vélez, resta a Libertadores. A equipe está há 11 jogos sem vencer no Campeonato Argentino, enquanto no torneio Sul-Americano eliminou equipes como o River Plate. Para o jogo de hoje, o time comandado por Medina, antigo técnico do Internacional, terá Perrone como desfalque. O jogador tem pneumotórax, e também não deve estar presente no jogo de volta.

O jogador mais conhecido da equipe argentina pelos brasileiros é, sem dúvida, Lucas Pratto, que deverá ser titular. O zagueiro Godín, também machucado, está fora.

Flamengo

Vivo nas três competições que disputa, o Flamengo busca chegar a sua terceira final de Libertadores em quatro anos, e para isso, busca um resultado favorável fora de casa. O técnico Dorival Júnior deve seguir utilizando a mesma formação que vem usando nos jogos eliminatórios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

David Luiz ainda é dúvida. O jogador está com hepatite, mas disse estar se sentindo bem e viajou com a delegação. Marinho apresentou febre e é desfalque confirmado, assim como Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados.

Ficha técnica

Vélez Sarsfield x Flamengo

Estádio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina – 31/08/2022, às 21h30 – jogo de ida da semifinal da Libertadores

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistente 1: Alexander Guzman (COL)

Assistente 2: Wilmar Navarro (COL)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)