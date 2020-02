Bruno Henrique é parado em blitz, recusa bafômetro e apresenta CNH que não está no sistema

O atacante do Flamengo Bruno Henrique foi parado em uma blitz na madrugada deste sábado (29) na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Bruno Henrique apresentou uma carteira de habilitação que não constava no sistema de informática do Detran do Estado.

A CNH apresentada era de São Paulo, segundo a Polícia Civil. Uma perícia será realizada para saber se o documento é falso ou se houve um erro no banco de dados.

O atacante do Flamengo recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Depois, Bruno Henrique apresentou um motorista habilitado para retirar o veículo da blitz. O jogador acabou multado.

Bruno Henrique está de “folga”. O atacante sofreu uma lesão no joelho e não enfrenta a Cabofriense neste sábado (29). Ele também não deve estar em campo contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, na próxima quarta-feira (4).