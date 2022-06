Briga de torcedores do São Paulo e do Corinthians termina em uma morte

No local, foi acionado o Samu para atendimento de uma pessoa, que morreu. Na briga, ainda sete pessoas ficaram feridas

Um torcedor do São Paulo foi morto após uma briga entre torcidas organizadas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quinta-feira (23), na Avenida Presidente Vargas, região de Itapevi, na grande São Paulo, para atender a ocorrência de briga entre torcedores.

No local, foi acionado o Samu para atendimento de uma pessoa, que morreu. Na briga, ainda sete pessoas ficaram feridas. Os envolvidos na confusão foram conduzidos à delegacia de Itapevi e ainda estão prestando depoimentos.

O crime foi registrado após a partida entre Corinthians e Santos, pela Copa do Brasil, no estádio do alvinegro em Itaquera, zona leste da capital paulista, ocorrida na noite desta quarta-feira (22).

Com informações da Agência Brasil