Brasilienses representarão o Brasil no Mundial de Muay Thai na Tailândia

O Campeonato Mundial de Muay Thai — International & Thai Martial Arts Games — que será realizado entre os dias 18 e 21 de maio no icônico National Stadium, em Bangkok na Tailândia, vai contar com representantes do Distrito Federal, convocados oficialmente para compor a Seleção Brasileira de Muay Thai.

O Distrito Federal marca presença com uma delegação de destaque, formada por atletas que conquistaram títulos nacionais e internacionais na modalidade. A equipe terá a liderança do Mestre Jean Paul Aguilar, referência do Muay Thai no Distrito Federal e técnico da Seleção Brasileira. Ao seu lado está Beatriz Aguilar, coordenadora técnica da federação, que também atuou como treinadora no último mundial, sendo peça fundamental na preparação dos atletas. O time técnico conta ainda com o Mestre Sandro, representante oficial da World Muay Thai Organization (WMO) no Brasil e liderança nacional da modalidade e o técnico Alex, também convocado para compor a comissão técnica da Seleção.

A delegação embarca para Tailândia no próximo dia 14 de maio. Confira os atletas representantes do DF na competição:

João Pedro Simão: Bicampeão mundial de Muay Thai e campeão mundial de kickboxing;

Duda Guimarães: Tricampeã brasileira e medalhista de bronze no último mundial;

João Vitor: Bicampeão brasileiro, tricampeão distrital e campeão sul-americano de kickboxing, retorna ao mundial com mais experiência;

Felipe Santana (14 anos): Jovem promessa com 11 lutas e 9 vitórias; é bicampeão brasileiro, tricampeão distrital, campeão paulista e campeão sul-americano de kickboxing;

Vitor Soriano (16 anos): Com 12 lutas e 11 vitórias, é bicampeão brasileiro, tricampeão distrital e campeão paulista;

Vinícius: Bicampeão brasileiro pela WMO, com atuação de destaque nacional;

Júnio “Tererê”: Campeão distrital e atleta profissional experiente;

Enzo: Bicampeão distrital, vice-campeão brasileiro e vice-campeão paulista.

A participação dos atletas simboliza o alto nível técnico e a crescente força do Muay Thai no Distrito Federal, além de destacar o papel transformador do esporte na vida de jovens talentos brasileiros. O Brasil entra na disputa com garra, técnica e a esperança de conquistar ainda mais espaço no cenário internacional da modalidade. A delegação brasiliense embarca para o Mundial com o apoio do programa Compete Brasília, da Secretaria de Esporte e Lazer.