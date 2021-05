Brasiliense elimina Real Ariquemes e vai à fase de grupos da Série D

Os anfitriões já tinham vencido na ida por 2 a 0, na última quarta-feira (26), no estádio Gentil Valério, o Valerião, em Ariquemes (RO)

O Brasiliense-DF está classificado para a fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (30), o atual campeão do Distrito Federal superou o Real Ariquemes-RO por 3 a 1 na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), no duelo de volta do confronto pela fase preliminar. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. Os anfitriões já tinham vencido na ida por 2 a 0, na última quarta-feira (26), no estádio Gentil Valério, o Valerião, em Ariquemes (RO).

O Jacaré permanece na Série D e integra o Grupo 5 da próxima fase, ao lado de Aparecidense-GO, Gama-DF, Goianésia-GO, Jaraguá-GO, Nova Mutum-MT, Porto Velho-RO e União Rondonópolis-MT. O Real Ariquemes dá adeus à competição nacional e volta as atenções à decisão do Campeonato Rondoniense. À princípio, o Furacão do Vale do Jamari enfrenta o União Cacoalense na final, mas o Porto Velho, desclassificado na semifinal pela suposta escalação de um atleta irregular, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Os rondonienses entraram em campo recheado de desfalques. Além de três infectados pelo novo coronavírus (covid-19), o técnico Odilon Júnior teve oito ausências por lesão. A última delas foi o atacante Alisson, que sentiu um desconforto muscular horas antes de a bola rolar. O Furacão teve de ir a campo com vários jogadores do sub-20 e o terceiro goleiro Rodrigo à disposição no banco para atuar como meio-campista. Ele, inclusive, entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo.

Do outro lado, o técnico Vilson Tadei, do Brasiliense, poupou titulares até da lista de relacionados, pensando no compromisso desta quarta-feira (2) contra o Grêmio, às 16h30, em Porto Alegre, pela terceira fase da Copa do Brasil. Casos do lateral Diogo, do zagueiro Keynan, do volante Lídio, dos meias Luquinhas e Peninha e do atacante Zé Love.

Uma cobrança de falta do meia Alex, que desviou na barreira e quase surpreendeu o goleiro Edmar Sucuri, aos dez minutos, foi a melhor chance do Real Ariquemes no primeiro tempo. Aos poucos, o Brasiliense tomou o controle das ações. Aos 24 minutos, Jefferson Maranhão cruzou da direita e o também atacante Jorge Henrique desviou com a ponta do pé, perto da pequena área, mas Evandrízio defendeu. Aos 42, Alex perdeu a bola para Sandy na intermediária. O volante arrematou de longe, com categoria, deslocando o goleiro para abrir o placar.

O Jacaré diminuiu o ritmo na etapa final, mas fez o suficiente para aumentar a vantagem e sacramentar a classificação. Aos 18 minutos, o volante Aldo (que atuou como lateral) cruzou rasteiro pela direita, a bola cruzou toda a pequena área e sobrou para o atacante Romarinho completar para as redes. Dois minutos depois, Aldo lançou novamente na área, o volante Douglas não conseguiu afastar e o meia Didira, na marca do pênalti, marcou o terceiro.

Apesar do placar praticamente definido a favor dos anfitriões, o Real Ariquemes não desistiu do jogo. Aos 30 minutos, o atacante Lucas Assis fez bela jogada individual, invadiu a área e foi derrubado pelo volante Radamés, que foi expulso pela infração. Alex deslocou Edmar Sucuri na cobrança da penalidade e marcou o gol de honra do Furacão.

Com informações da Agência Brasil