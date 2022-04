Brasiliense e Ceilândia decidem o campeonato distrital neste sábado

O Brasiliense vai em campo com a vantagem do primeiro jogo da final, vencido pelo Jacaré pelo placar de 2×1

Na tarde deste sábado (9), será conhecido o vencedor da 64° edição do Campeonato Brasiliense de Futebol. As equipes do Brasiliense e do Ceilândia jogarão o segundo jogo da Final às 15:30, no estádio do Abadião.

O primeiro jogo aconteceu no dia 2 de abril, e também foi realizado no Abadião, e terminou com a vitória do Brasiliense por 2 a 1. O Jacaré joga então com a vantagem da partida anterior, enquanto o Ceilândia precisa vencer com mais de dois gols de diferença para sair com o título no tempo normal.

O Brasiliense, atual campeão do Distrito Federal, pode conquistar o décimo-primeiro título distrital da sua história, enquanto o Ceilândia pode conquistar o seu terceiro titulo.

O Jacaré e o Gato Preto já se decidiram o Campeonato Brasiliense em quatro oportunidades. A primeira vez, em 2005, deu Brasiliense, a segunda em 2010, foi a vez do Ceilândia, que conquistou o primeiro título da sua história. Em 2017 e no último torneio realizado no ano passado, a equipe de Taguatinga saiu com a melhor.

Na primeira fase do campeonato que irá se encerrar neste sábado, o Ceilândia liderou o turno classificatório. A equipe somou 19 pontos, vencendo seis jogos, empatando um e perdendo duas vezes. Uma das derrotas foi para o rival desta tarde, que aplicou 5×1 em pleno Abadião, no dia 13 de janeiro.

O Brasiliense terminou a primeira fase na terceira colocação, terminando com 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e três derrotas. O Jacaré também liderou o quadrangular final, que selecionou os dois times que disputam o troféu do Candangão neste sábado.

Com os mesmos 13 pontos conquistados pelo Ceilândia, a equipe de Taguatinga conseguiu ir para a disputa do Candangão como líder do quadrangular final por conta de um melhor saldo de gols.

A provável escalação do Brasiliense para a decisão do campeonato distrital de 2022 é: Edmar Sucuri; Andrezinho, Badhuga, Gustavo Henrique e Goduxo; Railon, Aldo, Zotti; Luquinhas, Tobinha e Marcão.

Já o Ceilândia provavelmente virá em campo: Matheus Kayser; Crystian, Gabriel Vidal, Igor Ribeiro, China; Gabriel Henrique, Pedro Medeiros, Tarta e Cabralzinho; Romarinho e Gabriel Pedra.