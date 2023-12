Brasília vai receber primeiro Circuito Candango de Corridas de Rua

As inscrições para a primeira etapa, que ocorre no dia 17, já estão abertas e vão até 12 de dezembro

Os amantes das corridas de rua já podem se preparar para mais um evento esportivo na capital. A primeira edição do Circuito Candango de Corridas de Rua chega a Brasília em 17 de dezembro, quando a primeira etapa será realizada. Com duas categorias, caminhada e corrida, o torneio terá quatro percursos de 3 a 15 km. As inscrições estão abertas até 12 de dezembro, pelo site Bruno Atleta, com valores a partir de R$ 49,95.

As provas terão largada às 7h. Os percursos de 3km a 10km começam e terminam em frente ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. A corrida de 15km, por sua vez, terá largada na Ermida Dom Bosco. Nesse trajeto, os atletas passarão por trechos como Lago Sul, Ponte JK, CCBB e Setor de Clubes Sul, e cruzarão o pórtico de chegada na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República.

Os três primeiros colocados nos percursos de 5 km, 10 km, 15km e 15 km PCD receberão premiação em dinheiro. Haverá premiação em troféu por faixa etária na modalidade 15km geral masculino e feminino. Mais informações estão disponíveis no site Bruno Atleta e no Instagram, pelo perfil @circuitocandango.

Serviço

1º Circuito Candango de Corridas de Rua

1ª etapa em 17 de dezembro, com largada às 7h

Onde: 3km, 5km e 10km – largada e chegada na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República

15km – largada na Ermida Dom Bosco e chegada na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República

Inscrições pelo site Bruno Atleta, até 12 de dezembro (próxima terça-feira)

Mais informações: (@circuitocandango)