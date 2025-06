Brasília recebe pela primeira vez o Campeonato Amador de Golfe do Brasil

A capital federal será sede, pela primeira vez, de um dos eventos mais tradicionais do golfe amador do país. Entre os dias 3 e 6 de julho, o Clube de Golfe de Brasília, às margens do Lago Paranoá, recebe o 94º LATAM e Delta Amador de Golfe do Brasil, promovido pela Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe). A competição ocorrerá das 7h às 12h, com entrada gratuita ao público.

Principal torneio amador da modalidade no Brasil, o campeonato reunirá 70 golfistas brasileiros e estrangeiros, divididos nas categorias masculina e feminina, em quatro rodadas no formato stroke play (jogo por tacadas). O evento conta pontos tanto para o Ranking Mundial Amador de Golfe (WAGR) quanto para o ranking nacional da CBGolfe.

A edição de 2025 marca também os 61 anos do Clube de Golfe de Brasília, que celebra a data com a estreia na realização do torneio. Com campo de 18 buracos, par 72, projetado pelo renomado arquiteto norte-americano Robert Trent Jones, o local é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e é considerado um dos mais emblemáticos do país.

Além do torneio principal, o evento sediará a 13ª Taça Mario Gonzalez e a 2ª Taça Elizabeth Nickhorn, com disputas em duplas entre convidados nacionais e internacionais.

Entre os nomes confirmados no masculino estão os mexicanos Alejandro Fierro e Manuel Cue, os chilenos Clemente Silva, Simon Roessler e Raul Roman, além dos paraguaios Matias Koropeski e Franco Fernandez. Pelo Brasil, os destaques são Andrey Xavier, atual 50º do ranking mundial, e Herik Machado, na 53ª posição — marcas históricas para os dois atletas.

Na categoria feminina, competem a chilena Agustina Gomez, a paraguaia Fiorella Franco, e as brasileiras Lauren Grinberg, Valentina Bosselmann, Maria Eduarda Rocha, Maria Antônia Gavião, Maitri Peychaux, Beatriz Menga e Maria Eugênia Peres.

Para o presidente do Clube de Golfe de Brasília, Norton de Andrade Fritzsche, a realização do campeonato na capital é motivo de orgulho. “É uma honra sediar, pela primeira vez, o Campeonato Amador de Golfe aqui em Brasília. As expectativas são as melhores possíveis, estamos confiantes de que será um evento marcante, que vai valorizar o esporte e revelar novos talentos. Brasília tem estrutura, tem público e, agora, também tem golfe de alto nível”, afirmou.

O torneio conta com patrocínio da LATAM e da Delta Airlines, além do apoio da Oracle, do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do próprio Clube de Golfe de Brasília.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Informações gerais

Local: Clube de Golfe de Brasília – Setor de Clubes Sul, Trecho 1, Lago Paranoá

Data: De 3 a 6 de julho de 2025

Hora: Das 7h às 12h

Mais informações: cbgolfe.com.br