Brasília perde para o Rio Claro no fim e segue em último no campeonato

Por Henrique Sucena

Jornal de Brasília/ Agência Ceub

O BRB/Brasília Basquete foi derrotado pelo Rio Claro na noite deste sábado (26), no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal, pelo placar de 80 a 79 em jogo válido pela 20ª rodada do segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB).

Na lanterna do torneio, a vitória era essencial para os brasilienses e a derrota fez com que as chances de classificação à pós-temporada se tornassem praticamente nulas.

A equipe da casa chegou a equilibrar a partida durante no início, mas acabou cedendo o resultado aos adversários na segunda etapa, apesar de ter vencido o último quarto por 26 a 22.

O Rio Claro contou com 27 pontos do norte-americano Jamaal e 18 de Betinho para chegar a sua segunda vitória seguida, após uma série recente de 5 jogos sem vencer. Fischer, Gemerson e Thomas fizeram, juntos, 63 dos 79 pontos brasilienses, mas as grandes atuações individuais não serviram para o time alcançar sua quinta vitória no torneio.

Fischer foi um dos destaques do jogo, mas não conseguiu a vitória

O contexto do jogo

Na parte debaixo da tabela desde o começo do campeonato, o Brasília não vem tendo vida fácil no torneio. A oportunidade de vencer e se manter vivo na busca por uma vaga veio com um jogo em casa, contra um adversário que também tem tido dificuldades em conseguir vitórias na atual edição do NBB.

Com o triunfo no Ginásio da Asceb no jogo passado contra o Cerrado Basquete, a equipe do estado de São Paulo entrou entre os primeiros 12 colocados no campeonato, zona em que os times presentes se classificam para a fase seguinte.

Com a segunda vitória em dois jogos em sua passagem pelo Distrito Federal, o Rio Claro fica mais perto de seu objetivo de voltar aos playoffs do campeonato nacional.

Início disputado

O confronto no Nilson Nelson começou movimentado, com as duas equipes trocando ataques incisivos nos primeiros minutos. Jamaal, armador do Rio Claro, foi o destaque inicial, convertendo 9 dos primeiros 11 pontos da equipe Paulista. O placar no primeiro quarto se encerrou em 19 a 16 para a equipe mandante, com o ala Gemerson como cestinha do Brasília com 7 pontos.

Mesmo em desvantagem no começo, os visitantes abriram 5 a 0 nos primeiros dois minutos do segundo período para virar a partida em 21 a 19 e forçar o técnico Régis Marrelli a paralisar o jogo.

O Brasília conviveu com a baixa pontuação ao longo do segundo quarto, marcando apenas 4 pontos nos primeiros cinco minutos. As duas equipes mantiveram a distância no placar até o final, onde os paulistas tinham a liderança por 38 a 37.

Chamou a atenção o alto número de arremessos longos convertidos do Rio Claro, com 15 dos primeiros 19 pontos da equipe vindo de trás da linha de 3. O Brasília, por outro lado, converteu apenas 4 dos 16 tentados.

Atrações especiais no intervalo

No intervalo entre as duas metades do confronto, o público presente no ginásio teve a oportunidade de aproveitar o espetáculo de dança do grupo Cirqus Arcoesportes.

Enquanto duas dançarinas performavam uma apresentação de pole dance no meio da quadra, outras utilizavam equipamentos pendurados no teto da arena.

O show, ao som de músicas como ¨Boys Don’t Cry¨ e ¨Envolver¨ da Anitta e ¨Vermelho¨ de Gloria Groove, animou o público enquanto as equipes planejavam suas voltas para o segundo tempo.

Vitória no final

Na volta do intervalo, a equipe de Brasília perdeu o ala-armador Zach Graham, que, apesar de ser um dos grandes destaques da equipe, estava sem pontos no jogo.

O norte-americano se retirou do banco de reservas onde seus companheiros estavam e foi em direção ao vestiário, porém o motivo ainda não foi revelado. As duas equipes voltaram mais focadas do intervalo e o jogo continuou pegado.

O Rio Claro teve vantagem no placar ao longo de todo o terceiro período, mas em nenhum momento chegou a abrir mais de 5 pontos de vantagem.

Na terceira etapa, os visitantes contaram com a dupla Betinho e Jamaal, com 7 pontos cada, para ajudar o time a chegar nos últimos 10 minutos à frente por 58 a 53.

Mais uma vez, o menor aproveitamento em arremessos de 3 foi fatal para o Brasília, que converteu apenas 1 dos 8 que seus jogadores tentaram.

Gemerson e Fischer foram responsáveis por 40 dos 79 pontos da equipe no jogo

Ainda no começo do quarto período, o Rio Claro abriu 9 pontos de vantagem. Em nenhum momento no jogo alguma das equipes tinha tido mais do que 6 pontos à frente de seus adversários.

Após 3 minutos sem marcar, o Brasília voltou ao jogo com pontos importantes de Ricardo Fischer e Erik Thomas, que diminuíram a desvantagem para a casa dos 5 pontos. A torcida brasiliense se empolgou e o barulho subiu no Nilson Nelson.

Com 4 minutos no tempo regulamentar, o Brasília ainda perdeu o ala-armador Siaan Rojas, expulso com 5 faltas. Com três cestas de 3 pontos feitas por Fischer, os donos da casa chegaram a diminuir o placar para 80 a 79 no último minuto de jogo, com a última das três cestas convertida faltando 1.6 segundo no relógio, mas não foi o suficiente para reverter a vantagem e o Rio Claro fechou o jogo com a vantagem de apenas um ponto.

A sequência do campeonato

Com mais uma derrota, nem um milagre parece salvar a equipe brasiliense. Com apenas 4 vitórias em 26 jogos, é necessário que o Brasília vença todos os seus 6 jogos restantes no torneio, além de torcer por uma combinação de diversos outros resultados, para que se tenha alguma chance de avançar para a próxima fase.

O Rio Claro por sua vez se aproveita das duas vitórias seguidas na capital e sobe para a 10ª posição, ultrapassando Corinthians e Caxias do Sul para se firmar na zona de playoffs. O BRB/Brasília segue no DF para enfrentar o Sesi Franca, líder do campeonato, no Ginásio Nilson Nelson nesta segunda-feira (28).

Os paulistas, por sua vez, voltam para casa e tem mais de uma semana de folga antes do confronto contra o Fortaleza B.C. no dia 5 de abril, em Rio Claro.