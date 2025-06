Brasília Open de Vôlei de Praia será disputado por grandes nomes do esporte na Arena BRB

A capital federal será palco de grandes disputas no vôlei de praia entre esta sexta-feira (27) e domingo (29), com a realização do Brasília Open de Vôlei de Praia. O evento ocorre no estacionamento dos Arcos Olímpicos da Arena BRB Mané Garrincha e reúne duas importantes competições: a 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia – Challenger 2025 e o Torneio Sub-21, promovido pela Federação de Vôlei do Distrito Federal (FVDF).

Representando o Brasília Vôlei Esporte Clube, a atleta Ângela chega confiante após conquistar a 4ª Etapa do Circuito Brasileiro Aberto, em Aracaju (SE). Ao lado da parceira Anne Karol, ela aposta no bom momento da dupla e na estrutura da arena para alcançar um novo pódio.

“Fui conhecer a Arena e achei que a estrutura é muito boa, tanto a da areia, para nós, jogadoras, quanto para o público se divertir e assistir a bons jogos. Nós estamos vindo de uma vitória e vamos buscar esse pódio em casa”, afirmou.

Outro destaque local é Léo Dias, atleta do Iate Clube de Brasília, que volta às quadras após se recuperar de uma lesão. Ele acredita que jogar em casa pode ser um diferencial.

“Minha expectativa é boa. Jogar perto da família e dos amigos é muito legal. Ainda mais em Brasília, que tem um clima seco e que dificulta para quem é de fora. Quero me aproveitar disso”, disse.

Os atletas também elogiaram a estrutura montada para o evento, que oferece ao público atrações como boulevard, beach club, atividades interativas, ações promocionais e uma ampla área gastronômica.

O secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, destacou a importância da competição para o fortalecimento do esporte na cidade.

“Brasília recebe mais uma etapa importante do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e consolida sua vocação para grandes competições esportivas. O evento inspira e incentiva a prática esportiva para toda a população”, afirmou.

O Brasília Open de Vôlei de Praia é realizado pelo Instituto Brasileiro de Recursos Humanos (IBRH), com apoio master da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. A etapa Challenger do circuito conta com patrocínio do Banco do Brasil, Enel Brasil, Mikasa e UniCesumar, sendo uma realização oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Programação do evento:

Sexta-feira (27): Fase de grupos – 1ª e 2ª rodadas

Fase de grupos – 1ª e 2ª rodadas Sábado (28): Fase de grupos, quartas de final e semifinais

Fase de grupos, quartas de final e semifinais Domingo (29): Finais e disputas de 3º lugar

A entrada é gratuita, e o evento promete agitar o fim de semana dos brasilienses com muito esporte e entretenimento.

Com informações da SEL-DF