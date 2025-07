Brasília brilha nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros 2025

O Distrito Federal vem se destacando na edição de 2025 dos World Police and Fire Games (WPFG), realizados entre os dias 27 de junho e 6 de julho, em Birmingham, Alabama (EUA). Até esta quarta-feira (3), as corporações brasilienses somam 158 medalhas, resultado que coloca Brasília entre as delegações mais competitivas do evento, que reúne profissionais da segurança pública e serviços de emergência de mais de 70 países.

O desempenho reforça o papel do esporte como ferramenta de integração e valorização profissional nas forças de segurança do DF. Confira o desempenho parcial das corporações brasilienses:

Polícia Civil do DF (PCDF): 59 medalhas

59 medalhas Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF): 46 medalhas

46 medalhas Polícia Militar do DF (PMDF): 38 medalhas

38 medalhas Polícia Penal do DF (PPDF): 14 medalhas

14 medalhas Polícia Legislativa do Congresso Nacional: 1 medalha

Entre os destaques individuais, está o policial civil Diego de Lima Santana Guedes, que conquistou a medalha de bronze no boxe, na modalidade acima de 92 quilos. A performance do atleta demonstra não apenas habilidade esportiva, mas também resiliência e espírito de superação. Diego concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília, que também apoiou a participação do boxeador no WPFG.

“Eu comecei no muay thai aos 14 anos, aos 20 anos eu foquei nas lutas e, aos 22, no boxe, propriamente. Mas a paixão pelas lutas veio antes, desde a infância, quando eu assistia a filmes como Kickboxer — O Desafio do Dragão, com o ator Jean-Claude Van Damme”, contou Diego, ao salientar que o boxe passa mensagens de disciplina, inteligência emocional e vai muito além da violência — que alguns costumam enxergar à primeira vista.

O espírito colaborativo foi essencial para a conquista. Diego relata que, além de atuar como treinador de outro atleta, ele próprio também recebeu ajuda do boxeador Agnaldo Arruda — campeão do Centro-Oeste e integrante da seleção brasiliense e brasileira de boxe. A preparação foi de muito suor e durou três meses, nos Centros de Treinamento (CTs) da PCDF. Tudo isso garantiu que, em sua primeira participação no evento, Diego conquistasse uma medalha.

“Agnaldo é um treinador e atleta que acabou de voltar do Campeonato Brasileiro de Boxe. É um atleta experiente e conseguiu me passar toda a mentalidade para que eu pudesse trazer a medalha dessa vez”, explicou.

Além da experiência esportiva, o WPFG possibilita que haja um intercâmbio cultural com outros profissionais e com a população de Birmingham, cidade onde o boxe é bastante popular.

“Eles são tão apaixonados que, posteriormente às lutas, algumas pessoas me abordaram na rua para tirar fotos. O evento também possibilitou que a gente trocasse camisas, patches (brasões) e coletes com atletas de outros países”, contou.

Para Diego, o esporte tem um papel fundamental na saúde, qualidade de vida e disciplina dos policiais. Ele destacou dois aspectos principais que são influenciados pela prática esportiva, sobretudo o boxe.

“Eu vejo a relação em dois pontos principais: o profissional e o pessoal. O boxe propicia que o policial se torne tecnicamente mais preparado para proteger a si mesmo e à população. No âmbito pessoal, não apenas o físico, mas principalmente a saúde mental também é melhorada, porque a atividade policial sobrecarrega o mental, e o esporte ajuda nessa questão”, afirmou.

Diego afirmou que pretende continuar competindo e almeja que o esporte seja cada vez mais impulsionado, para que seja possível revelar talentos que possam representar o país mundo afora.

Relevância

Considerado o segundo maior evento esportivo do mundo em número de atletas, atrás apenas dos Jogos Olímpicos, o WPFG conta com mais de 60 modalidades esportivas, que vão desde atletismo e natação até provas específicas para bombeiros e policiais, como combate simulado a incêndios, desafios com escadas e resistência física.

A edição de Birmingham marca uma presença histórica do Brasil na competição. Somente o Corpo de Bombeiros do DF enviou 180 atletas, superando o recorde de 2023. Já a Polícia Civil do DF participa com 185 servidores, o maior contingente já enviado pela instituição.

Com o encerramento previsto para o próximo sábado (6), a expectativa é de que as equipes do DF ampliem ainda mais seu número de conquistas, fortalecendo a imagem da capital federal como referência no preparo físico e técnico das forças de segurança.

A atuação de Brasília nos Jogos não apenas celebra o alto rendimento de seus atletas, mas também projeta o nome do Brasil no cenário internacional, com uma mensagem de união, disciplina e superação por meio do esporte.