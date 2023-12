Brasileiro: Vasco enfrenta Bragantino pela permanência na Série A

A equipe de São Januário depende apenas de si mesma para seguir na elite do futebol brasileiro no ano de 2024

O Vasco joga, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (6), a sua última cartada para fugir do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite a partida decisiva do Cruzmaltino com o Bragantino, que será disputada no estádio de São Januário.

Com 42 pontos e ocupando a 16ª posição da classificação, a primeira fora da zona do rebaixamento, a equipe de São Januário depende apenas de si mesma para seguir na elite do futebol brasileiro no ano de 2024. Já em caso de tropeço diante do Massa Bruta o Vasco terá que torcer contra o Bahia, que enfrenta o Atlético-MG na rodada derradeira do Brasileiro.

Apesar de vir de um revés de 1 a 0 para o Grêmio em Porto Alegre, o técnico Ramón Díaz segue apostando na permanência do Cruzmaltino na Série A da competição nacional: “Por todo o esforço, merecemos não cair [para a Série B]. A equipe está bem fisicamente e lutaremos até o final”.

Segundo o treinador argentino, a receita para escapar da degola é pontuar na 38ª rodada: “Me agrada porque continuamos competindo e seguimos tendo chance entre as três equipes que podem ser rebaixadas [Vasco, Bahia e Santos]. Quem tiver mais coragem e determinação, e quem vencer ou empatar, vai se salvar do rebaixamento”.

Como adversário o Vasco terá o Bragantino, uma das surpresas da atual edição do Campeonato Brasileiro. Durante parte da competição o Massa Bruta chegou a ficar próximo da liderança, mas acabou falhando no momento decisivo, o que fez o técnico Pedro Caixinha afirmar que em 2024 o nível de exigência deve ser maior: “Precisaremos aumentar a cultura de exigência. A melhoria individual nos levará à melhoria coletiva. Temos que continuar a crescer em relação ao que fizemos neste ano”.

Ocupando a 6ª posição com 62 pontos, o Massa Bruta entra em campo em busca de um objetivo, vencer para manter viva a possibilidade de terminar o Brasileiro dentro do G4, com uma vaga para a fase de grupos para a próxima edição da Copa Libertadores: “Há dois pontos fundamentais para o próximo jogo. O primeiro é que temos que concluir nossos próprios objetivos, o que só alcançaremos se vencermos o jogo. Além disso, é um jogo difícil. Temos que respeitar o adversário e mostrar ética. Isso só pode ser feito disputando o jogo como se fosse uma final”.

Com informações da Agência Brasil