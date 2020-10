Brasileiro constrói réplica da pista de mountain bike olímpica para brilhar nos Jogos de Tóquio

PUBLICIDADE

O ciclista brasileiro Henrique Avancini é um dos grande nomes do mountain bike mundial. Ele acabou de assumir a liderança do ranking na modalidade olímpica, venceu uma etapa da Copa do Mundo, algo inédito no País, em competição na República Checa, e agora retornou da Europa para competir no Campeonato Brasileiro, que será disputado de 30 de outubro a 2 de novembro, em Mairiporã.

Como trunfo para sua preparação para os Jogos de Tóquio, ele tem uma pista que desenvolveu no “quintal” de casa em Petrópolis e que simula as subidas e o tipo de terreno que encontrará no Japão. “Fiz uma réplica parecida com a que terá na Olimpíada”, revelou o atleta da Cannondale Factory Racing, em entrevista ao Estadão.

Qual a sensação de ser primeiro no ranking mundial de mountain bike?

Sinceramente, ainda nao consegui parar e absorver isso. É um objetivo de carreira que se tornou realidade. Viajei da Europa para o Brasil e pisei aqui como número um do mundo. É um momento bem simbólico para mim e está passando um filme na cabeça. É um grande marco para mim individualmente e para o esporte brasileiro, para o ciclismo. Tem um peso enorme e estou muito feliz.

Antes de ser número 1, você colocou seu nome na história da modalidade com a vitória na Copa do Mundo na República Checa. Acha que isso pode abrir portas para outros atletas nacionais?

Acredito que um feito desses traz a motivação para os brasileiros, pois podem ter uma referência com uma história de vida similar. Eu me desenvolvi no Brasil antes de ir para fora, então é um caminho realista para ser seguido e quebra paradigmas. Além disso, a gente conseguiu construir respeito e reputação fora do País.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo depois dessa vitória, o Nino Schurter, que é campeão olímpico e considerado o melhor de todos os tempos, fez um post falando se sua vitória em Nové Mesto, e muita gente achou que ele estava te ironizando. Mas você respondeu numa boa a postagem dele. Existe rivalidade entre vocês?

Eu não vi como provocação. Óbvio que ele se vê num nível acima, pela história dele como atleta, e ele reconhece que foi uma vitória boa. Era um dia que ele estava bem, e batê-lo na parte estratégica foi muito significativo, porque ele é uma cara muito bom nessa parte. Eu venho estudando muito isso e consegui concretizar nessa competição.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo