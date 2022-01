Brasileirão Neoenergia é o campeonato de futebol feminino que mais cresce nas redes sociais no mundo

A Neoenergia é a primeira patrocinadora exclusiva das seleções brasileiras femininas e do principal campeonato nacional entre clubes

O Brasileirão Feminino Neoenergia foi a liga de futebol feminino que mais cresceu em número de seguidores nas redes sociais em todo o mundo. De acordo com levantamento da Result Sports, as comunidades digitais da competição tiveram um aumento de 29,79%, o que corresponde a mais de 122,8 mil novos seguidores de julho a dezembro de 2021, período em que passou a receber apoio da companhia. A Neoenergia é a primeira patrocinadora exclusiva das seleções brasileiras femininas e do principal campeonato nacional entre clubes, demonstrando o compromisso da empresa com a igualdade de gênero.

A pesquisa apontou que o número total de seguidores do Brasileirão Feminino Neoenergia chegou a mais de 412 mil, considerando quatro redes sociais em que a liga possui contas oficiais – Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Com isso, aparece em quarto lugar no ranking, atrás apenas dos campeonatos de clubes do México, dos Estados Unidos e do Reino Unido.

A competição brasileira é a que tem a maior comunidade no TikTok, rede de vídeos em que tem 87.836 seguidores que têm acesso a conteúdos especiais. No Instagram, a liga tem 181.169 seguidores, um crescimento de 11,77% no segundo semestre de 2021, o segundo mais expressivo entre os campeonatos.

Além das redes oficiais do Brasileirão, a Neoenergia criou uma estratégia digital para divulgação do futebol feminino, com conteúdos sobre igualdade de gênero, história do esporte, temas relacionados a jogadoras e competições, incentivo a jovens meninas a seguirem também o caminho do esporte e do futebol e apoio à torcida dentro e fora dos campos. Os resultados dessa estratégia foram expressivos. De 1 de junho a 31 de dezembro do ano passado, a Neoenergia produziu 776 conteúdos sobre o futebol feminino em todas os perfis das empresas nas mídias digitais, que somam mais de 40,9 milhões de impressões e mais de 3 milhões de interações. O crescimento no número de usuários nas empresas da Neoenergia chegou a mais de 100 mil seguidores no período.

“Atuamos com a premissa de ampliar a participação da mulher no contexto social e profissional e apostamos no apoio ao esporte para demonstrar a importância da igualdade de oportunidades em todos os campos. Esse crescimento na presença digital do Brasileirão Feminino Neoenergia demonstra a evolução da relevância para os diversos públicos no futebol feminino, um caminho para a igualdade de gênero”, afirma o superintendente de Comunicação da Neoenergia, Marcus de Barros Pinto.

O contrato entre a Neoenergia e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai até 2024 e prevê ativações nas redes sociais, além de exibição da marca no uniforme de treino da seleção feminina, ações promocionais e exibição da marca nas placas de publicidades no entorno do gramado de todos os jogos e backdrops. A empresa já acompanhou as seleções brasileiras femininas, adulta e de base, na reta final da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio e seguirá apoiando em momentos importantes como a Copa do Mundo Feminina 2023 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Diversidade – Internamente, a Neoenergia também investe na promoção da igualdade de gênero entre os seus colaboradores. A independência financeira é uma das principais formas de empoderamento das mulheres e, por isso, promover a igualdade no acesso ao mercado de trabalho é essencial. A empresa possui um programa de diversidade que tem como foco promover um ambiente de trabalho de inclusão, respeito às diversidades, empoderamento e combate ao preconceito. Dentro da estratégia, a Neoenergia revisou os processos de Recursos Humanos, e passou a atuar em recrutamento e seleção para promover processos seletivos mais inclusivos, formar sua liderança para gestão da diversidade, seguir fomentando ações para empoderamento e combate ao preconceito.

Por meio das suas distribuidoras Neoenergia Coelba (BA) e Neoenergia Pernambuco (PE), a companhia promove turmas exclusivas para mulheres na Escola de Eletricistas. A iniciativa foi reconhecida internacionalmente em um estudo de caso publicado pelo WeEmpower, programa da ONU Mulheres junto à Organização Internacional do Trabalho (OIT) e à União Europeia para estimular boas práticas das empresas.

A empresa mantém, ainda, uma Política de Igualdade de Oportunidades e Conciliação, não admitindo qualquer tipo de discriminação por raça, cor, idade, sexo, estado civil, ideologia, opiniões políticas, nacionalidade, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição pessoal, física ou social entre seus profissionais. Todas as iniciativas estão em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente ao número 5, sobre igualdade de gênero.