Brasil vence Uruguai por 3-1 e lidera grupo B do Pré-Olímpico

O Brasil deu uma amostra de sua superioridade ao vencer por 3 a 1 o Uruguai, nesta quarta-feira ao término da segunda rodada do torneio Pré-Olímpico, e assumiu a liderança isolado do grupo B da competição, disputada na Colômbia.

A Seleção comandada pelo técnico André Jardine derrotou sem grandes dificuldades os uruguaios no estádio Hernán Ramírez Villegas da cidade colombiana de Pereira.

A abertura do placar foi obra de Pedrinho, promessa do Corinthians, que pegou de primeira dentro da pequena área um cruzamento preciso de Antony aos 14 minutos de jogo.

Quase 15 minutos depois, Matheus Cunha, do RB Leipzig, ampliou a vantagem brasileiro convertendo um pênalti que ele mesmo sofreu, depois de ser derrubado dentro da área pelo goleiro uruguaio.

Aos 32 minutos do segundo tempo, Pepê, do Grêmio, sentenciou a vitória brasileira com categoria, finalizando um rápido contra-ataque com um toque por cima do goleiro adversário.

Nos minutos finais, o Uruguai encontrou um golzinho de honra com o zagueiro Santiago Bueno, de cabeça.

O Brasil, que dominou o meio de campo sob a batuta de Pedrinho, Antony e Bruno Guimarães, assumiu a liderança isolada do grupo B com perfeitos seis pontos, após vencer na estreia por 1 a 0 o Peru, no domingo em Armenia.

Já o Uruguai, que estreou com vitória sobre o Paraguai (1-0), permanece com três pontos, mesma pontuação da seleção guarani, que mais cedo venceu a Bolívia por 2 a 0.

Agence France-Presse