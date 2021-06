Brasil vence o Paraguai por 2 a 0, encerra tabu e dispara nas Eliminatórias

Foi a sexta vitória em seis partidas, com 18 pontos somados e uma situação que já é muito confortável na classificação para 2022, com seis pontos a mais que a vice-líder Argentina na tabela

A seleção brasileira masculina principal manteve seus 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Qatar ao vencer o Paraguai nesta terça-feira (8), por 2 a 0, no estádio Defensores del Chaco.

Foi a sexta vitória em seis partidas, com 18 pontos somados e uma situação que já é muito confortável na classificação para 2022, com seis pontos a mais que a vice-líder Argentina na tabela.

Também é o fim de um tabu de 35 anos sem vitórias brasileiras no Paraguai -foram quatro jogos desde então. Os gols que encerraram essa marca negativa foram marcados por Neymar logo no começo do jogo, o que o transformou em um dos maiores goleadores da história da seleção em Eliminatórias, e Lucas Paquetá já nos acréscimos do segundo tempo.

Passada a rodada dupla de Eliminatórias, as duas seleções iniciam a preparação para a Copa América que começa em cinco dias em território brasileiro.

Pelo Grupo A, o Paraguai enfrenta a Bolívia na próxima segunda-feira (14), no estádio Olímpico de Goiânia. Já o Brasil, que está no Grupo B, entra em campo um dia antes, às 18h, contra a Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília.

PARAGUAI

Antony Silva; Robert Rojas (Alberto Espíndola), Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alderete e Arzamendia; Gastón Giménez (Avalos), Ángel Cardozo (Bareiro) e Villasanti (Óscar Romero); Almirón e Ángel Romero (Samudio). T.: Eduardo Berizzo

BRASIL

Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred (Lucas Paquetá) e Roberto Firmino (Douglas Luiz); Gabriel Jesus (Gabigol), Richarlison (Éverton Cebolinha) e Neymar. T.: Tite

Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG)

Quarto árbitro: Dario Herrera (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Ángel Cardozo, Bareiro, Junior Alonso e Alderete (PAR); Fred e Gabriel Jesus (BRA)

Gols: Neymar (BRA), aos 3/1ºT; Lucas Paquetá (BRA), aos 47/2ºT