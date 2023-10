Brasil segue sua ascensão e já está em 2º no quadro de medalhas do Pan, atrás dos EUA

Com os Estados Unidos se isolando do topo do quadro de medalhas com 72 ouros, a briga se concentra no segundo lugar

O Brasil teve mais um dia prolífico nesta segunda-feira (30) com a conquista de quatro ouros, o que lhe permitiu subir ao segundo lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, atrás do líder isolado Estados Unidos. O Brasil, que no domingo havia ultrapassado o Canadá e ficado em terceiro, também conseguiu ultrapassar o México, que por sua vez caiu para o quarto lugar ao ser superado também pelos canadenses. Com os Estados Unidos se isolando do topo do quadro de medalhas com 72 ouros, a briga se concentra no segundo lugar, que agora é ocupado pelo Brasil com 37 ouros, dois a mais que Canadá e México. Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023: Ouro – Prata – Bronze – Total Estados Unidos 72 45 54 171

Brasil 37 47 39 123

Canadá 35 32 38 105

México 35 22 32 89

Colômbia 14 20 14 48

Cuba 11 6 7 24

Peru 7 2 13 22

Chile 6 19 13 38

República Dominicana 6 4 10 20

Equador 4 7 12 23

Argentina 3 15 15 33

Venezuela 3 6 7 16

Eq. Atletas Independentes 3 4 5 12

Uruguai 2 2 2 6

Bolívia 2 1 2 5

Trinidad y Tobago 1 1 1 3

Porto Rico 0 2 7 9

Nicarágua 0 2 0 2

Costa Rica 0 1 4 5

Panamá 0 1 4 5

Haiti 0 1 2 3

Suriname 0 1 0 1

Paraguai 0 0 6 6

Jamaica 0 0 3 3

Bahamas 0 0 1 1

Bermudas 0 0 1 1

El Salvador 0 0 1 1

Jamaica 0 0 3 3 Nota: Em Santiago-2023, os atletas guatemaltecos participam como atletas independentes (EAI) e sob a bandeira neutra da Panam Sports, devido a uma sanção imposta em 2022 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ao comitê local.