Brasil se recupera na Liga das Nações masculina e despacha o Japão por 3 a 0

Sempre com um jogo muito rápido o Japão iniciou em vantagem mas o Brasil se recuperou graças ao bom saque de Leal

A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou, nesta sexta-feira, o Japão, por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/16 e 25/20, em duelo válido pela segunda rodada da segunda semana da Liga das Nações, que está sendo disputada em Rimini, na Itália.

Com este resultado, o Brasil soma quatro vitórias e apenas uma derrota, sofrida na quinta-feira, frente à França. Os japoneses perderam pela segunda vez, após cinco duelos. O próximo obstáculo será contra a Sérvia, às 10h (de Brasília) deste sábado.

Após a derrota para os franceses, o Brasil entrou em quadra com algumas alterações e o sexteto formado por Leal, Wallace, Cachopa, Maurício Souza, Douglas Souza e Thales.

Sempre com um jogo muito rápido, o Japão iniciou em vantagem, mas o Brasil se recuperou, graças ao bom saque de Leal. Wallace, com seis pontos, e Douglas Souza, com cinco, foram os destaques na primeira parcial. O levantador Cachopa distribuiu boas bolas pelo meio e teve opções no ataque para levar o time à vitória no primeiro set.

Bastante acionado, Douglas Souza correspondeu e foi o grande destaque da seleção brasileira no segundo set. Com problemas para superar o bloqueio brasileiro, o Japão cometeu vários erros e viu a vantagem chegar a 2 a 0 na partida.

No terceiro set, o Japão tentou de tudo, com o saque de Otsuka e o bloqueio de Yamauchi, mas foi a vez de Wallace se destacar e, com 16 pontos, levou o Brasil à vitória no set e na partida.

Estadão Conteúdo