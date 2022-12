Brasil fora e Argentina avança para semifinal; veja o resumo e as estatísticas de hoje

Em seu jogo mais difícil na Copa do Mundo no Qatar, o Brasil empatou com a Croácia por 1 a 1, na prorrogação, e acabou superado nos pênaltis por 4 a 2

Não deu para o Brasil. Nesta sexta-feira (9) de Copa do Mundo, a seleção brasileira foi eliminada pela Croácia nos pênaltis. A Holanda brigou, mas também ficou para trás após perder para a Argentina em um jogo histórico.

Os próximos jogos das quartas acontecem neste sábado (10) (veja lista abaixo). As duas partidas acontecem às 12h e às 16h. Ao fim de cada dia do evento, o jornal Folha de S.Paulo publica resumo e estatísticas dos jogos, como chutes a gol, posse de bola e outros números.

Brasil x Croácia

Em seu jogo mais difícil na Copa do Mundo no Qatar, o Brasil empatou com a Croácia por 1 a 1, na prorrogação, e acabou superado nos pênaltis por 4 a 2. O jovem Rodrygo, 21, e o experiente Marquinhos, 28, desperdiçaram suas cobranças. Neymar nem chegou a ter a vez dele.

Holanda x Argentina

A partida também entrou para história depois da Holanda empatar nos segundos finais do segundo tempo. Após empate em 2 a 2 com a Holanda, a Argentina venceu nos pênaltis por 4 a 3. A Argentina teve um lance de gênio, sofreu, catimbou, reclamou, quase saiu no tapa com os holandeses, levou dois gols nos minutos finais.

Quais são os jogos deste sábado (10)?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quartas 4 12h – Marrocos x Portugal

Quartas 3 16h – Inglaterra x França