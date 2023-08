Brasil fica no empate e se despede da Copa do Mundo

Essa foi a terceira vez na história da Copa do Mundo Feminina que o Brasil caiu na fase de grupos, tendo repetido a campanha em 1991 e 1995

No terceiro e último jogo da primeira fase, o Brasil entrou em campo em Melbourne, na Austrália, precisando da vitória para se classificar para as oitavas de final. Com Marta titular pela primeira vez, a Canarinho, que hoje jogou de azul, pressionou, mas faltou qualidade no passe final para ir pra o intervalo com a vantagem no placar.

Já no segundo tempo, a Seleção Brasileira demorou a ter mudanças em campo, e a Jamaica se aproveitou da boa campanha conquistada, com o empate garantindo a classificação, para segurar o resultado. Dessa forma, a equipe comandada por Pia Sundhage se despede de forma antecipada do Mundial.

A França venceu o Panamá, garantindo a primeira colocação do grupo F e se classificando junto com a Jamaica para a próxima fase, onde enfrentarão os classificados do grupo G, que terá a última rodada realizada amanhã.

Primeiro tempo

A primeira oportunidade saiu logo dos pés da rainha. Aos 4′, Debinha tentou passar pela marcação e a bola sobrou para Marta, mas o chute saiu mascado, facilitando a defesa da goleira Spencer. Em seguida, foi a vez de Rafaelle carregar a bola e tocar para Debinha, que achou Marta muito marcada. A camisa 10, mesmo sem espaço, chutou, e Ary Borges, livre na segunda trave, gritou pedindo a bola.

Adriana, de fora da área, e Luana, de cabeça, também tiveram chances de abrir o placar, mas a finalização não saiu como o esperado. Aos 19′, após um bate e rebate, a bola sobrou para Tamires, que finalizou rasteiro, mas Spencer fechou o canto para fazer a defesa.

Tentanto repetir o feito da primeira rodada, quando marcou três gols, Ary Borges recebeu livre pelo meio e teve a chance de cabecear, mas não conseguiu mirar, mandando para fora.

Lelê, que estava apenas de expectadora na partida, precisou sair para cortar um ataque jamaicano aos 31′, quando tentaram uma bola esticada para Shaw, o que voltou a acontecer aos 39′, novamente sem sucesso, e a partida foi para o intervalo ainda zerada.

Segundo tempo

Precisando do gol, a técnica Pia optou por tirar Ary Borges e colocar Bia Zaneratto. Fora de sua posição de origem, porém, Bia parou muito na marcação jamaicana. Apesar de a festa nas arquibancadas, a Seleção Brasileira não conseguiu encaixar seu estilo de jogo.

A partida segiu sem maiores perigos para nenhum dos lados. As jamaicanas, com o regulamento debaixo do braço, seguravam o empate, enquanto o Brasil, pressionado a marcar, tentava o ataque de qualquer forma, sem trabalhar as jogadas.

Aos 36′, Shaw escapou com perigo e, mesmo no meio de Kathellen e Tamires, chutou da entrada da área, por cima do gol.

Debinha, aos 41′, chutou em cima de Spencer. Quatro minutos mais tarde, Andressa Alves bateu com categoria, mas a goleira jamaicana voltou a aparecer bem.

Já aos 48′, após escanteio, a bola ficou viva na pequena área e o Brasil teve a última oportunidade do jogo. Debinha tentou de cabeça, e mesmo com a bagunça da defesa, Spencer ficou com a bola. E não deu tempo de mais nada.

Ficha técnica

JAMAICA 0x0 BRASIL

Copa do Mundo, 3ª rodada da 1ª fase

Estádio Melbourne Rectangular, Melbourne, Austrália – 02/08, 7h

Árbitra: Esther Staubli (SUI)

Assistentes: Katrin Rafalski e Susann Küng (SUI)

Jamaica

Becky Spencer; Blackwood, Allyson Swabi, Chantelle Swamy e Wiltshire; Sampson, Primus e Drew Spence; Jody Brown (Solai Washington), Cheyna Matthews (Tiffany Cameron) e Khadijah Shaw

Técnico: Lorne Donaldson

Cartão amarelo: Cheyna Matthews

Brasil

Lelê; Antônia (Geyse), Kethllen, Rafaelle e Tamires; Luana (Duda Sampaio), Kerolin, Ary Borges (Bia Zaneratto) e Adriana; Debinha e Marta (Andressa Alves)

Técnica: Pia Sundhage