Brasil estreará contra Irlanda na Copa do Mundo de Rugby Sevens

A estreia na Copa do Mundo de Rugby Sevens será só no dia 9 de setembro, na Cidade do Cabo, África do Sul, mas o Brasil já conheceu o adversário da estreia: a Irlanda, rival já conhecida das Yaras (apelido da seleção). Já foram 18 partidas oficiais entre as equipes, com seis vitórias das brasileiras.

A competição começa na fase de oitavas de final. O formato da disputa é mata-mata. Se o Brasil triunfar na estreia, avança às quartas de final, no dia 10, contra a equipe vencedora de Fiji x Japão. As semifinais e a decisão do título estão programadas para o dia 11 de setembro.

É 🇧🇷Brasil x Irlanda☘️ nas oitavas de final da Copa do Mundo de Rugby Sevens em 🇿🇦Cape Town no dia 9 de setembro 🏉



Esta será a quarta participação das Yaras em Copas do Mundo. A melhor colocação do país foi o 10º lugar, em 2009, na edição de Dubai (Emirados Árabes Unidos). Nas Copas seguintes, as brasileiras terminaram na 13ª posição: em 2013, na Copa de Moscou (Rússia), e em 2018 em San Francisco (Estados Unidos).

Nesta quarta-feira (20), a World Rugby, federação internacional da modalidade, manteve as Yaras como seleção fixa do circuito mundial feminino de sevens (disputa com sete atletas de cada lado) para a temporada 2022/23. As brasileiras se beneficiaram da punição à Rússia, suspensa de todas as competições devido à invasão militar do país na Ucrânia.

Com informações da Agência Brasil