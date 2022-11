Brasil é escalado com Fred e Militão para jogo contra a Suíça na Copa

Com essa formação, o técnico Tite reforça contra a Suíça a marcação no meio-campo, com dois volantes

Saiu a escalação da seleção brasileira para o segundo jogo na Copa do Qatar e, conforme esperado, os substitutos de Neymar e Danilo, machucados, serão Fred e Éder Militão. Com essa formação, o técnico Tite reforça contra a Suíça a marcação no meio-campo, com dois volantes (Fred e Casemiro), e improvisa um zagueiro (Militão) na lateral direita. Lucas Paquetá, que atuou mais recuado na estreia diante da Sérvia, atuará desta vez mais avançado, como está habituado.

O veterano Daniel Alves, reserva imediato de Danilo, fica como opção de banco, assim como o atacante Rodrygo, que estava cotado para a vaga de Neymar.