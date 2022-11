Brasil dá hoje o primeiro passo rumo ao hexa

Suiça e Camarões, os demais adversários do grupo, jogaram no primeiro horário do dia, com vitória da equipe europeia por 1×0

A espera foi intensa, e dessa vez, devido a mudança de datas da competição, durou um pouco mais do que quatro anos, mas chegou o grande dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022. Maior campeão da competição, a equipe está no Catar desde sábado (19), e nesta quinta-feira (24), joga contra a Sérvia, o adversário mais forte do grupo G, às 16h (horário de Brasília).

Suíça e Camarões, os demais adversários do grupo, jogaram no primeiro horário do dia, com vitória da equipe europeia por 1×0, com gol de Embolo.

O duelo entre Brasil e Sérvia repete o encontro da Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, a equipe canarinho venceu por 2×0 com gols marcados por Thiago Silva, que ainda está no time, e por Paulinho.

No atual ciclo da Copa, que começou um dia apóa a derrota por 2×1 para a Bélgica pelas quartas de final da Copa da Rússia, foram 37 jogos com três derrotas, 10 empates e 24 vitórias, um aproveitamento de 80,6% e um título da Copa América, conquistado em 2019.

Em entrevista coletiva na última quarta-feira (23), Tite não quis confirmar a escalação para evitar que os adversários soubessem como o time vai à campo. A principal dúvida é se o técnico escalará o meio-campo com Fred, Casemiro e Paquetá, ou se vai colocar o Neymar como articulador de jogadas e o trio Vinícius Júnior, Raphinha e Richarlison à frente.

O provável Brasil terá: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vinícius Júnior, Richarlison e Raphinha. Deles, apenas Alisson, Danilo, Thiago Silva, Casemiro e Neymar já atuaram em uma Copa do Mundo. Marquinhos foi convocado em 2018, mas ficou no banco.

Na Sérvia, o técnico Dragan Stojkovic confirmou que terá Alexsandar Mitrovic à disposição, recuperado de uma contusão no pé sofrida no fim de outubro. O atacante do inglês Fulham é a maior aposta ofensiva do time europeu, com nove gols em 12 jogos na temporada. O treinador, porém, admitiu que Filip Kostic é dúvida, já que o meia ainda não está 100% recomposto de uma lesão que sofreu defendendo a Juventus, da Itália.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, a equipe sérvia deve ir a campo com: Vanja Milinkovic-Savic; Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic e Strahinja Pavlovic; Andrija Zivkovic, Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Mladenovic e Dusan Tadic; Alexsandar Mitrovic e Dusan Vlahovic.