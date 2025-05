Bragantino engata a quinta, bate Mirassol e cola na liderança do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Bragantino usou a força (e a habilidade) de Isidro Pitta nos acréscimos, bateu o Mirassol por 1 a 0 em casa e colou na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi a quinta vitória seguida da equipe de Fernando Seabra no torneio nacional.

O jogo serviu como inauguração do Estádio Cícero de Souza Marques. O local será a casa do clube de Bragança Paulista durante a demolição do tradicional Nabi Abi Chedid.

Com o resultado, o time mandante chegou aos 16 pontos e, apenas pelo saldo, ficou atrás do Palmeiras, que ainda é líder. O Mirassol, por outro lado, estacionou nos 7 pontos e segue na parte inferior da tabela.

Os times voltam a campo no sábado em compromissos do Brasileirão. O Bragantino vai a Porto Alegre encarar o Grêmio, enquanto o Mirassol recebe o Corinthians no José Maria de Campos Maia.

COMO FICOU O TOP 3 DA TABELA

1 – Palmeiras: 16 pontos (saldo +5)

2 – Bragantino: 16 pontos (saldo +4)

3 – Flamengo: 14 pontos (saldo +12)

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo teve um esboço de pressão do Bragantino, que parou em Walter e acabou perdendo o ímpeto ao longo dos 45 minutos. O Mirassol, por outro lado, esbarrou em uma organizada defesa rival e só acertou o gol uma vez, com Reinaldo, em um cruzamento que virou chute em falta na ponta direita.

Na etapa final, o ritmo caiu de vez, mas Isidro Pitta garantiu a vitória dos donos da casa já nos acréscimos. O atacante protagonizou um lindo domínio em lançamento do zagueiro Pedro

Henrique, tirou a marcação com o corpo e bateu cruzado ao gol.

BRAGANTINO

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Laquintana); Vinicinho (Isidro Pitta), Lucas Barbosa (Mosquera) e Sasha. T.: Fernando Seabra

MIRASSOL

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Yago Felipe); Fabrício Daniel (Clayson), Edson Carioca (Negueba) e Cristian (Iury Castilho). T.: Rafael Guanaes

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Cartões amarelos: Neto Moura, José Aldo (MIR)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Isidro Pitta (BGT), aos 47 min do 2° tempo