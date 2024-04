Botafogo vence Universitario e vê luz na Libertadores mesmo na lanterna

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Botafogo voltou do intervalo inspirado e venceu o Universitario-PER por 3 a 1 no Nilton Santos nesta quarta-feira (24), em jogo válido pela terceira rodada da Libertadores.

Eduardo, duas vezes, e Luiz Henrique fizeram os gols da partida, todos no segundo tempo. Os dois marcaram pela primeira vez nesta edição do torneio. Olivares descontou para o time peruano no apagar das luzes.

O clube alvinegro somou seus três primeiros pontos e respira no Grupo D, mas segue na lanterna. O Junior de Barranquilla é o primeiro, com cinco, seguido por LDU e Universitario, cada um com quatro pontos.

O Botafogo voltará a campo pela Libertadores no dia 8 de maio, para enfrentar a LDU, em seu último jogo em casa na fase de grupos, às 21h30. O próximo compromisso da equipe será o clássico contra o Flamengo no domingo (28), às 11h.

COMO FOI O JOGO

O Botafogo dominou desde o início, mas sofreu uma importante baixa logo cedo. Com sete minutos de bola rolando, Tiquinho Soares sentiu uma lesão muscular, não conseguiu continuar e foi substituído. Eduardo entrou em sua vaga, e o time da casa ficou sem centroavante.

O time peruano freou as investidas do Botafogo no primeiro tempo, que até chegou a balançar a rede, só que não valeu.

A equipe comandada por Artur Jorge teve volume, apesar de penar com a retranca adversária, e levou perigo além da jogada do gol anulado de Junior Santos. Já o Universitario criou apenas uma chance isolada.

O time carioca entrou com tudo na segunda etapa e encaminhou a vitória em cerca de dez minutos. Eduardo fez as vezes de centroavante e inaugurou o placar com um gol relâmpago, e Luiz Henrique ampliou com direito a drible no goleiro.

Em vantagem, o Botafogo diminuiu o ritmo e conseguiu administrar o resultado para aliviar um pouco a pressão no torneio. O Universitario mudou a postura e tentou buscar uma reação, mas praticamente não ameaçou o goleiro John, que teve pouco trabalho em sua estreia como titular com o novo treinador, a não ser no último lance.