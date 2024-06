Botafogo vence o Grêmio e assume a liderança do Brasileirão

O Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 1 e assumiu a liderança do Brasileirão, em jogo neste domingo (16), pela nona rodada.

Os gols alvinegros foram de Cuiabano e Júnior Santos, enquanto Gustavo Nunes marcou para o time de Renato Gaúcho.

O jogo aconteceu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), já que os gremistas ainda não tiveram condição de jogar em Porto Alegre, por causa dos danos à Arena do Grêmio.

O Botafogo chegou a 19 pontos, um a mais que Flamengo e Bahia -ambos tropeçaram na rodada. O Grêmio entrou na zona de rebaixamento, mas tem dois jogos a menos do que a maioria -em razão das partidas adiadas após a enchente no Rio Grande do Sul. O time gaúcho está com seis pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo tem um jogo contra um dos perseguidores próximos: recebe o Athletico no Nilton Santos, quarta-feira, às 19h. Já o Grêmio visita o Fortaleza, no Castelão, também na quarta, mas às 20h.

O Botafogo começou muito bem. Intenso, com transições rápidas e sabendo muito bem o que queria.

O passe de Marlon Freitas foi excelente e deixou Cuiabano de cara para abrir o placar, logo aos nove minutos de jogo.

O lateral-esquerdo não quis comemorar, já que foi formado na base do Grêmio e neste ano se transferiu para o Botafogo.

Mas o Grêmio não se abateu com a vantagem alvinegra. Apertou a marcação e acelerou o jogo, principalmente pelas pontas.

Num abafa, o chute cruzado de Pavón desviou em Lucas Halter e sobrou para Gustavo Nunes, que empatou ainda aos 20 minutos da etapa inicial.

O jogo continuou interessante. Chances para os dois lados e equilíbrio.

No segundo tempo, o destaque foi Júnior Santos. Fazer gols para ele é algo normal neste ano. Mas o atacante alvinegro não só marcou o segundo gol do Botafogo, como também apareceu de forma providencial para tirar uma bola em cima da própria linha do gol.

Na questão ofensiva, mérito também para o passe de Luiz Henrique. Aí, Geromel deu bote atrasado, e Júnior Santos, com domínio perfeito, ficou na cara do gol para colocar o time em vantagem de novo.

O Grêmio teve chances de empatar, não só no “milagre” de Júnior Santos na defesa. Mas o que tem diferenciado esse Botafogo de outros adversários é ser mais competente quando a oportunidade de vencer e fazer gols aparece.

O Botafogo baixou as linhas de marcação, o Grêmio rondou a área, tentou cruzamentos, mas o novo líder do Brasileirão conseguiu segurar o resultado.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 1 x 2 Botafogo