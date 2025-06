Botafogo perde para Atlético (1-0) mas vai às oitavas da Copa de Clubes como 2º do Grupo B

O Botafogo avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como segundo colocado do Grupo B, apesar da derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid nesta segunda-feira (23), com um gol do francês Antonie Griezmann aos 87 minutos.

O ‘Atleti’, que precisava de mais dois gols para se classificar, se tornou o primeiro time europeu a ser eliminado do torneio, terminando em terceiro lugar no grupo, com seis pontos.

O Paris Saint-Germain, que terminou como líder do grupo, e o Botafogo, segundo, também terminaram com seis pontos, mas tiveram um saldo de gols melhor que o do Atlético.

O gol tardio de Griezmann no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, não foi suficiente para evitar a eliminação, enquanto o Botafogo, campeão da Libertadores, se confirmou como uma das surpresas do torneio ao sobreviver a um dos grupos mais difíceis.

“A nossa missão foi concluída com a classificação. Viemos para ganhar, mas perder faz parte do jogo. Estamos felizes pelo empenho e agora é focar na próxima fase”, disse o atacante Artur em entrevista ao Sportv.

O atacante Igor Jesus também comemorou a vaga nas oitavas. “Estamos felizes pela classificação. Muitos duvidavam que íamos nos classificar. Provamos que o nosso elenco tem qualidade”.

“Agora, é continuar trabalhando para corrigir os erros que tivemos neste jogo e para não pecar nos próximos”, acrescentou.

O time carioca havia contrariado todos as previsões ao derrotar o PSG na segunda rodada.

Na partida simultânea, o gigante parisiense correspondeu às expectativas e derrotou o Seattle Sounders por 2 a 0, forçando o Atlético a vencer o Botafogo por três gols de diferença para se classificar.

Mas os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone, que já haviam sido goleados por 4 a 0 na estreia contra o time parisiense, tiveram outra atuação apagada e não chegaram nem perto do feito.

O Atlético reclamou de dois pênaltis no primeiro tempo em cima de Julián Álvarez, que mais tarde deu a assistência para Griezmann, mas também desperdiçou outras chances claras.

Os ‘Colchoneros’, representantes do futebol espanhol ao lado do Real Madrid, prolongam um jejum de títulos que dura desde a Liga Espanhola de 2020-21.

Segundo colocado do Grupo B, o Botafogo disputará as oitavas de final no dia 28 de junho contra o primeiro colocado do Grupo A, que também definido nesta segunda-feira.

Restando a última rodada, o Palmeiras lidera o grupo com quatro pontos, o mesmo número do Inter Miami de Lionel Messi.

Porto e o egípcio Al-Alhy fecham o grupo com um ponto cada.

– Muralha alvinegra –

Vítor Silva/BFR

A torcida carioca se fez presente no lendário Rose Bowl, palco em que o Brasil conquistou o tetra em 1994 e onde o Botafogo obteve a vitória histórica sobre o PSG.

Os alvinegros empurraram o time enquanto a torcida do Atlético se mostrou apática, assim como o time espanhol em campo.

O técnico Renato Paiva repetiu o mesmo time que venceu o time francês com uma defesa sólida e aguerrida. Mesmo podendo perder por dois gols de diferença, o treinador garantiu que sua equipe buscaria não sofrer nenhum.

Do outro lado, Simeone não mudou sua abordagem nem adicionou mais peças de ataque à dupla formada pelo argentino Julián Álvarez e pelo norueguês Alexander Sorloth, que saiu do torneio sem marcar.

Enquanto o time espanhol buscava brechas na muralha defensiva brasileira, elogiada por Luis Enrique como a melhor que o PSG já enfrentou nesta temporada, o Glorioso começou a ganhar nas costas dos zagueiros do Atlético de Madrid.

Aos 10 minutos, Jefferson Savarino ficou sozinho cara a cara com Jan Oblak, mas o goleiro esloveno adivinhou o chute do venezuelano e salvou seu time.

Do outro lado, o Atlético só causou preocupação com um chute do britânico Conor Gallagher em que a bola subiu demais e um possível pênalti em Álvarez, que o árbitro mexicano César Augusto Ramos não marcou após consultar o VAR.

Com meia hora de jogo, um gol de Kvaratskhelia colocou o PSG no caminho da vitória e redobrou a pressão sobre o Atlético, que não teve outra escolha a não ser vencer por três gols de vantagem.

O time espanhol ansiava por um gol antes do intervalo, e Álvarez teve a melhor chance aos 41 minutos, ao receber um passe de Rodrigo de Paul. Mas chutou para fora após receber em ótimas condições.

Pouco antes do intervalo, Ramos revisou no monitor uma falta de Gregore sobre Álvarez, mas a descartou devido a um empurrão de Sorloth sobre Jair, também na área.

O desespero de Simeone ao protestar contra a decisão se espalhou para seus jogadores no segundo tempo, quando o veterano Griezmann foi acionado.

O Botafogo se segurava e tentava responder no contra-ataque. Num deles, o goleiro Oblak precisou se esticar mais uma vez para evitar um gol de Igor Jesus.

A pressão do time madrilenho só rendeu frutos quase nos acréscimos.

Griezmann abriu o placar ao finalizar um cruzamento de Álvarez da esquerda livre na segunda trave, conquistando a vitória, mas não a vaga nas oitavas.

“Não soubemos lidar bem com a situação, e quando você perde por uma margem tão grande em um torneio, você paga por isso no final”, reconheceu Griezmann.

“Marcamos o mesmo número de pontos que os campeões da Champions e da Libertadores e fomos eliminados”, lamentou Simeone.

“Fomos bem, mas sempre falta um pouco mais. Este é um torneio muito empolgante, mas para os times europeus acontece no final da temporada. Não é uma desculpa, é a realidade”, explicou.

Escalações:

Vítor Silva/BFR

Atlético de Madrid: Jan Oblak – Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galán – Rodrigo De Paul (Koke, 65′), Pablo Barrios (Nahuel Molina, 84′), Conor Gallagher (Antoine Griezmann, 46′) , Giuliano Simeone (Ángel Correa, 59′) – Alexander Sorloth (Samuel Lino, 84′) e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Botafogo: John Victor – Vitinho (Mateo Ponte, 74′), Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles (Cuiabano, 65′) – Gregore Silva, Marlon Freitas, Allan (Newton, 59′) – Jefferson Savarino (Alvaro Montoro, 65′), Igor Jesus e Artur (Santiago Rodríguez, 74′) Técnico: Renato Paiva.

© Agence France-Presse