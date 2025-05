Botafogo marca no fim, vence o Carabobo e respira na Libertadores

Valencia, 06 (AE) – O Botafogo voltou a vencer fora de casa na Libertadores. Após ceder o empate, o atual campeão conseguiu a vitória já aos 45 minutos do segundo tempo, quando Cuiabano balançou as redes no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, para superar o Carabobo, por 2 a 1, nesta terça-feira, respirando no Grupo A, na quarta rodada. A última vitória como visitante do time carioca foi ainda na fase de grupos da edição passada, contra o Universitário, por 1 a 0, no Peru.

Com a reabilitação, o Botafogo chegou a seis pontos, mas se manteve em terceiro da chave, atrás do Estudiantes-ARG devido ao saldo de gols (2 a 1). Os argentinos encaram o líder do grupo, com sete pontos, a Universidad do Chile, fora de casa. O Carabobo é o lanterna, com apenas um ponto.

Pressionado, o Botafogo começou a partida tímido, buscando os lados do campo, acionando bastante Cuiabano, porém sem agredir o adversário. Quando foi mais incisivo, a estratégia surtiu efeito Cuiabano arriscou da entrada da área, o goleiro Bruera falhou e Vitinho pegou o rebote para marcar aos 22 minutos. O gol relaxou o time carioca, que viu o Carabobo dar trabalho na bola área, com John e Vitinho salvando a equipe.

Mesmo com mais posse de bola, o Botafogo não era agressivo e não era criativo para aproveitar a fragilidade do adversário. Quando forçava as jogadas, criava boa chances, como os chutes de Rwan Cruz e o rebote de Vitinho, defendidos pelo goleiro venezuelano. Satisfeito com o resultado, o time carioca foi diminuindo o ritmo, até viu o Carabobo ter uma leve superioridade em campo, mas nada que ameaçasse o gol de Jhon.

A segunda etapa voltou com o mesmo panorama e com o ritmo cadenciado. O Botafogo até administrava o placar com certa tranquilidade, mas deixava o time venezuelano confortável em campo, trocando passes e ganhando confiança. Os donos da casa, construíam as jogadas pelos lados do campo e incomodavam a defesa carioca com cruzamentos rasteiros.

Correndo o risco, o Botafogo acabou cedendo o empate, aos 30. Em cobrança de escanteio, Pernía ajeitou e Aponte completou para as redes. Após sofrer o empate, o Botafogo acordou na partida e passou a ter mais presença ofensiva. Allan cruzou, Bruera saiu mal, mas Mateo Ponte teve o chute bloqueado. Na reta final, o jogo ficou movimentado, até que aos 45, Cuibano recebeu na área, girou e bateu cruzado para dar a vitória ao Botafogo.

FICHA TÉCNICA

CARABOBO-VEN 1 X 2 BOTAFOGO

CARABOBO – Bruera; Guaramato, Aponte, Norman Rodríguez e Pernía; Matías Núñez, Gustavo González e Juan Pérez (Carlos Ramos); Tortorelo (Lordoño), Berríos e Cañozales. Técnico: Diego Merino

BOTAFOGO – John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Allan); Gregore, Marlon Freitas (Nathan Fernandes), Jeffinho (Elias Manoel) e Cuiabano; Igor Jesus e Rwan Cruz (Artur). Técnico: Renato Paiva.

GOLS – Vitinho, aos 23 minutos do primeiro tempo. Aponte, aos 30, Cuiabano, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gustavo González (Carabobo); Rwan Cruz e David Ricardo (Botafogo).

ÁRBITRO – Carlos Benítez (PAR).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Misael Delgado, em Valencia (VEN).

Estadão Conteúdo