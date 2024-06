Botafogo empilha chances, vence o Flu e dorme na liderança do Brasileiro

BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

A verdade é que 1 a 0 foi pouco. Com um amplo domínio e empilhando chances perdidas, o Botafogo venceu o Fluminense, no Nilton Santos, nesta terça-feira (11), com gol do zagueiro angolano Bastos, e irá dormir na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos.

Flu pode entrar no Z4 – Com mais uma derrota e estacionado nos seis pontos, o Fluminense pode terminar a rodada na zona de rebaixamento da competição.

Massacre – O Botafogo teve 13 finalizações contra apenas uma do Fluminense. Tiveram ainda 15 cruzamentos diante de apenas três do Tricolor. Os números são da plataforma de estatísticas “Footstats”.

Palco montado – Um imenso palco estava montado atrás de um dos gols do Nilton Santos. Ele servirá para os shows da banda de reggae Natiruts, que se apresenta no sábado (15) e no domingo (16) no estádio.

O Botafogo encara o Grêmio, no domingo (16), em Cariacica (ES), e o Fluminense recebe o Atlético-GO, no sábado (15), no Maracanã. Ambos os jogos são pelo Campeonato Brasileiro.