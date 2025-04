Botafogo bate Carabobo com gols dramáticos no fim e respira na Libertadores

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Botafogo quase bobeou, mas venceu o Carabobo por 2 a 0 com direito a gols no fim e somou seus primeiros pontos na busca do bicampeonato da Libertadores. O duelo do Grupo A ocorreu no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, teve a rede balançada por Patrick de Paula e Matheus Martins já nos últimos minutos do 2° tempo.

Com o resultado, a equipe carioca chegou aos 3 pontos e igualou o desempenho de Estudiantes e Universidad de Chile, que ainda jogam hoje. Os venezuelanos, por outro lado, seguem zerados na tabela.

Os times voltam a atuar pela Libertadores daqui a duas semanas. O Botafogo encara o Estudiantes fora de casa no dia 23, enquanto o Carabobo, um dia antes, recebe a Universidad de Chile.

COMO FICOU O GRUPO A?

1 – Estudiantes: 3 pontos (1 jogo e saldo +2)

2 – Botafogo: 3 pontos (2 jogos e saldo +1)

3 – Universidad de Chile: 3 pontos (1 jogo e saldo +1)

4 – Carabobo: 0 ponto (2 jogos e saldo -3)

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo teve o Carabobo esfriando o ritmo botafoguense. O elenco carioca até encaixou uma bola na trave em lambança do rival, mas pecou na pontaria ao acertar a meta adversária somente duas vezes antes do intervalo. Os visitantes, por outro lado, apostaram em raríssimos contra-ataques puxados pelo atacante Berríos.

Na etapa final, o Botafogo ensaiou uma pressão até os 12 minutos, quando um choque entre Mastriani e Neira obrigou a entrada da ambulância -o atleta do time venezuelano levou a pior, mas deixou o gramado acordado.

O lance desencadeou duas bolas na trave, mas foi Patrick de Paula quem fez o papel de herói. O meio-campista entrou no lugar de Marlon Freitas e caprichou em uma cobrança de falta já na casa dos 43 minutos -a bola ainda desviou caprichosamente na barreira antes de parar nas redes.

Matheus Martins também marcou já no último lance e decretou a festa botafoguense no Nilton Santos, que foi palco de homenagens ao ex-goleiro Manga, morto aos 87 anos.

BOTAFOGO

John; Mateo Ponte (Vitinho), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula) e Savarino; Santiago Rodríguez (Matheus Martins), Artur e Mastriani (Rwan Cruz). Técnico: Renato Paiva

CARABOBO

Bruera; Bonilla, Neira (Aponte), Norman Rodríguez e Pernía (López); Gustavo González, Núñez, Carlos Ramos (Congo) e Pérez; Berríos (Londoño) e Cañozales (Hernández). Técnico: Diego Merino

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Cristian Lescano (EQU) e Dennys Guerrero (EQU)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Gols: Patrick de Paula (BOT), aos 43 min do 2° tempo; Matheus Martins (BOT), aos 53 min do 2° tempo