Bolsonaro sobre Cruzeiro: ‘Não vai cair’

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), está em São Roque de Minas (MG). Na cidade, ele participará do lançamento do programa Jornada das Águas. No local em que fará pronunciamento, Bolsonaro cumprimentou apoiadores, tirou fotos e posou com uma bandeira de uma torcida do Cruzeiro. O presidente conversou com alguns torcedores do cruzeiro e apoiadores sobre a situação difícil que o clube passa na segunda divisão do futebol brasileiro. Com um sorriso no rosto, Bolsonaro disse aos torcedores que pelo menos “o Cruzeiro não vai cair”. A declaração foi transmitida em live pelo deputado estadual Bruno Engler.