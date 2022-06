Bia Haddad é campeã após jornada dupla em Birmingham e abandono de Shuai Zhang

Uma semana após conquistar Nothingham, ela ergueu o troféu em novo WTA 250, agora em Birmingham, também na Inglaterra, neste domingo

Dez vitórias seguidas e Bia Haddad comemora seu segundo título de simples seguido em quadras de grama antes de Wimbledon. Uma semana após conquistar Nothingham, ela ergueu o troféu em novo WTA 250, agora em Birmingham, também na Inglaterra, neste domingo, em dia de jornada dupla e com final terminada antes por causa de abandono da chinesa Shuai Zhang ainda no primeiro set por lesão no pescoço.

Em sua melhor fase da carreira, a brasileira chegará empolgada ao terceiro Grand Slam do ano. Bia queria adquirir mais força e experiência na grama antes de jogar Wimbledon e fez da melhor maneira possível: somente com vitórias e três troféus novos para a coleção da 32ª do mundo – também foi campeã de duplas em Nothingham.

Por causa da chuva na Inglaterra, Bia Haddad e Shuai Zhang tiveram seus jogos das semifinais adiados para este domingo. E antes de disputar a final, a brasileira somou mais um importante resultado na carreira, ao ganhar com maestria da cabeça de chave 2, a romena Simona Halep, que foi a melhor do mundo em 2009/10 e 2017.

Em uma disputa acirrada, a brasileira fez 2 a 1 contra a favorita, parciais de 6/3, 2/6 e 6/4 para se garantir na decisão Por outro lado, Shuai Zhang também deixou uma romena pelo caminho em Birmingham. Fez 4/6, 6/1 e 7/6 (7/5) sobre Sorana Cirstea nas semifinais.

O começo da decisão foi com susto para a brasileira. Zhang quebrou o serviço e abriu logo 2 a 0. E teve três chances no saque para ampliar para 3 a 0. Mas Bia Haddad reagiu, quebrou e depois empatou em 2 a 2.

Em nova quebra, a brasileira virou para 4 a 3 e ainda confirmou o saque para abrir 5 a 3. Zhang diminuiu, mas não resistiu às dores quando Bia se preparava para sacar. Após atendimento médico, a chinesa optou por abandonar.

Zhang caminhou até a rede e deu um abraço na brasileira, com a qual foi campeã de duplas há uma semana em Nothingham. A chinesa também estava na decisão de duplas em Birmingham, agora ao lado da belga Elise Mertens.