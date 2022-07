Beach Tennis é a nova atração no festival Na Praia

O responsável pelas atividades nas quatro quadras da modalidade é a Calango Beach Tennis, tradicional escola no Distrito Federal

O Beach Tennis invadiu o Na Praia que retornou a Brasília neste fim de semana e terá programação pelos próximos 13 fins de semana. O responsável pelas atividades nas quatro quadras da modalidade é a Calango Beach Tennis, tradicional escola no Distrito Federal.

Criado na Itália no final da década de 1980, hoje o esporte é febre no Brasil, e em Brasília não é diferente. Um dos pioneiros do Beach Tennis na Capital Federal é o treinador e professor de educação física, Delano Choiary, que fundou a Calango Beach Tennis em 2015 com valores e propósito de ajudar na formação de pessoas e atletas para o esporte e para a vida.

Nos próximos três meses, Delano focará no ineditismo de estar com a modalidade do Beach Tennis no festival tão esperado pelos brasilienses.

“O nosso proposito no Na Praia é apresentar a modalidade as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de jogar e oferecer uma experiência única para atletas e praticante que vão treinar e jogar em um lugar memorável”, afirmou Delano.

Sócia da Calango Beach Tennis, Dani Brito é responsável pelo marketing. Ela ressalta os próximos dias prometem onde as pessoas terão o céu de Brasília, o Lago Paranoá, toda a infraestrutura do festival e o Beach Tennis juntos.

“Quem trabalha com amor os bons ventos sopram. A Família Calango é responsável pelo complexo de arenas em parceria com a O2 Brasilia e teremos muitas atividades. Serão clínicas, aulas e muito play para a turma aproveitar da melhor forma esses dias”, afirmou.

Aluna da Calango Beach Tennis, Marcia Negreiros é conhecida por ganhar muitos troféus durante os seus 16 anos de alto rendimento no futevôlei, chegando a ser a número 1 do mundo. Com mudanças de planos em sua vida ela conheceu a nova modalidade que hoje faz parte do seu dia a dia há pouco mais de um ano e foi conferir a novidade do Na Praia de perto.

Foto: Reprodução/Marcia Negreiros

“Eu vim para passear com a família, mas não aguentei e acabei jogando três partidas. A estrutura está linda, a areia impecável para o play. O esporte de Brasília merece essa grandeza, essa alegria. Nos próximos finais de semana a programação já está garantida”, brincou a atleta.

O acesso ao complexo Na Praia e ao PLAY durante o mês de julho está disponível em pacotes: individual (R$315,00), dupla (R$535,00), família 3 membros (R$756,00) e família 4 membros (756,00).

Os ingressos para o day use também podem ser adquiridos na semana (R$80,00), sábado (R$100) e domingo (R$120).

A aquisição do Passaporte dá direito ao acesso ao complexo Na Praia e utilização ilimitada das quadras das quadras, inclusive sábados e domingos.

Os horários das quadras funcionarão na segunda-feira de 12h às 22h, de terça a quinta das 8h às 22h e de sexta a domingo das 8h às 16h.