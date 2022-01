Bayern chega a nove casos de covid-19 com testes positivos de Sané e Upamecano

O zagueiro Upamecano e o atacante Sané também testaram positivo e agora são nove infectados com o vírus, sendo oito jogadores

O técnico Julian Nagelsmann está tendo dificuldade para escolher os 11 jogadores que vão entrar em campo no Bayern de Munique. Nesta terça-feira, o clube bávaro anunciou que o zagueiro Upamecano e o atacante Sané também testaram positivo e agora são nove infectados com o vírus, sendo oito jogadores.

O goleiro e capitão Neuer, além de Tolisso, Coman, Lucas Hernandez, Nianzou e Richards já haviam sido diagnosticados com o coronavírus e cumprem período de quarentena, assim como o auxiliar técnico Dino Toppmöller. A lista aumentou com os dois novos casos desta terça-feira.

Na sexta-feira, o Bayern abre 2022 com jogo no Allianz Arena, em Munique, diante do Borussia Mönchengladbach pelo Campeonato Alemão. Se Nagelsmann não terá oito jogadores, o rival jogará sem quatro peças também pela covid-19.

Stanisic estava com resultado inconclusivo assim como Sané e Upamecano na segunda-feira. Ele acabou livre do vírus, enquanto os companheiros, assintomáticos, terão de cumprir isolamento, mas passam bem.

Todos voltarão aos treinos somente na próxima semana e devem ficar à disposição para o próximo jogo. Também pelo Campeonato Alemão, a equipe visita o Colônia, em duelo marcado apenas para o dia 15 de janeiro.