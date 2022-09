Basquete: DF recebe Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-18

Os jogos da Etapa Centro-Oeste, das seleções sub-18, serão realizados no Ginásio da Asceb, na 904 Sul

Por Caio Figueiredo

Agência de Notícias do CEUB/Jornal de Brasília

A capital federal vai sediar mais um evento nacional de basquete. Dessa vez, os brasilienses poderão acompanhar o Campeonato Brasileiro de Seleções de Base, categoria Sub-18, Etapa Regional Centro-Oeste. A competição é realizada oficialmente pela Confederação Brasileira de Basketball e é dividida em etapas regionais e final.

A Etapa Centro-Oeste, disputada em Brasília, começou terça-feira (27/9) e segue até quinta-feira (29/10), no Ginásio da Asceb, na 904 Sul. A Seleção Feminina do DF foi a primeira a entrar em quadra, contra a equipe do Mato Grosso, e sem muita dificuldade venceu por 51 a 36. Depois, os times masculinos também se enfrentaram e o Distrito Federal venceu mais uma vez por 85 a 57.

Como funciona o campeonato?

As equipes são divididas por federações, onde cada seleção representa um estado do país, além do Distrito Federal. A grande decisão será no Rio de Janeiro, entre os dias 24 e 29 de Outubro. Lá, as etapas regionais garantem vagas para as equipes campeãs e vice. A classificação é válida para as categorias masculino e feminino.

A finalíssima já possui alguns classificados em outras etapas do país. As equipes campeãs e vice no feminino da Etapa Sul-Sudeste foram, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Já no masculino, classificaram as seleções de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Santa Catarina. Confira abaixo todos os classificados de cada região.

Nordeste:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Feminino – Pernambuco e Alagoas

Masculino – Pernambuco e Rio Grande do Norte

Norte 1:

Feminino – Amazonas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Masculino – Amazonas

Centro-Oeste:

Feminino – Goiás e Tocantins

Masculino – Goiás e Tocantins

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*A Região Norte terá mais uma fase antes da final

**Os classificados da Etapa Regional Centro-Oeste, disputada em Brasília, se juntarão à Goiás e Tocantins.

Próximos confrontos da Etapa Regional Centro-Oeste de Seleções realizados no Ginásio da Asceb:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

28/09 – 17h – Sub-18 Feminino – MT x MS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

28/09 – 19h – Sub-18 Masculino – MT x MS

29/09 – 17h – Sub-18 Feminino – MS x DF

29/09 – 19h – Sub-18 Masculino – MS x DF

29/09 – 21h – Cerimônia de Premiação e Encerramento–