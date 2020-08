Barcelona demite Quique Setién e promete grande reformulação no time

PUBLICIDADE

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (17) a demissão do técnico Quique Setién. Sua saída ao final da temporada já era esperada antes mesmo da goleada de 8 a 2 sofrida para o Bayern de Munique, nas quartas de final da Champions League.

“[A demissão de Setién] É a primeira decisão de uma ampla reestruturação na equipe principal que será realizada com a atual secretaria técnica e com o novo treinador, que será anunciado nos próximos dias”, disse o Barça em comunicado.

De acordo com a imprensa espanhola, o treinador mais cotado para assumir o comando do Barcelona é Ronald Koeman, atual técnico da seleção holandesa e ex-jogador do clube.

Koeman foi o autor do gol que deu aos catalães o primeiro título da Champions League em sua história, na temporada 1991/1992, contra a Sampdoria, em Wembley.

A curta passagem de Quique Setién pelo Barça durou apenas 25 partidas -foram 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

O treinador, que foi contratado em janeiro após a demissão de Ernesto Valverde, chegou a colocar o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol. Contudo, problemas de relacionamento de sua comissão técnica com os jogadores, entre eles o astro Lionel Messi, minaram o ambiente do time, que viu o Real Madrid assumir a liderança e conquistar o título nacional.

Com a eliminação na Champions para o Bayern após a vexatória goleada de 8 a 2, o vice-campeonato espanhol e a derrota para o Athletic Bilbao nas quartas de final da Copa do Rei, o Barcelona terminou sua primeira temporada sem títulos desde 2007/2008.

