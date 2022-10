Barcelona busca milagre para garantir classificação na Champions

O Barcelona tem como única alternativa uma vitória sobre o Bayern e um tropeço da Inter para ter uma última chance na próxima rodada

O Barcelona recebe o Bayern de Munique nesta quarta-feira (26) em busca de uma vitória e torce para que a Inter de Milão perca o seu compromisso para sonhar com a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões.

“Temos um pouco de esperança, mas as coisas estão muito difíceis… são muitos números que dizem que não vamos passar”, disse Xavi nesta terça-feira em coletiva de imprensa.

Terceiro colocado no Grupo C, o time catalão está a três pontos da Inter de Milão e pode ser eliminado da Champions antes mesmo de jogar contra o Bayern, caso os italianos vençam a partida contra o Viktoria Pilsen, que perdeu todos os confrontos até agora.

Sendo assim, o Barcelona tem como única alternativa uma vitória sobre o Bayern e um tropeço da Inter para ter uma última chance na próxima rodada.

Após o empate contra a Inter e a derrota no clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, as duas últimas vitórias sobre o Athletic Bilbao (4-0) e Villarreal (3-0) na ‘La Liga’ levantaram os ânimos dos ‘Blaugrana’.

Aposta em Lewandowski

“Após perder o clássico, tudo parecia um desastre e nós reagimos, agora a confiança está alta e mesmo que não nos classifiquemos, temos que continuar no mesmo caminho. Vamos mostrar que mudamos a dinâmica”, afirmou Xavi.

As últimas duas vitórias na ‘La Liga’ fortaleceram a equipe e aumentaram ainda mais os números de Robert Lewandowkski, que ao marcar contra Athletic Bilbao e Villarreal reforçou sua posição de artilheiro isolado do campeonato com 12 gols, às vésperas de enfrentar o seu antigo clube.

O polonês, cujos dois gols ajudaram a salvar o empate contra a Inter na última rodada da Champions, deve mais uma vez comandar o ataque do Barça contra o Bayern, acompanhado pelo francês Ousmane Dembélé, que vem se destacando na temporada 2022/23.

Pelo lado direito, Raphinha provavelmente completará o trio ofensivo.

Xavi, no entanto, não poderá contar com Sergi Roberto, de fora por uma luxação, ou Ronald Araújo, que segue se recuperando de uma cirurgia no tendão da perna direita.

Classificação às oitavas

O Bayern de Munique, por sua vez, ainda não perdeu na Champions e já está garantido nas oitavas, mas quer uma vitória para assegurar a classificação como primeiro do grupo.

“Conseguimos subir de nível e chegar mais perto de onde queremos estar”, afirmou o técnico da equipe alemã, Julian Nagelsmann, após a vitória no fim de semana contra o Hoffenheim.

O time bávaro também tem bom desempenho no Campeonato Alemão, onde vem de três vitórias seguidas nos últimos e atualmente ocupa o segundo lugar, apenas um ponto atrás do líder Union Berlin.

Nagelsmann, porém, estará desfalcado do goleiro Manuel Neuer, com problemas no ombro, e o lateral-esquerdo Lucas Hernández, por uma lesão muscular.

Prováveis escalações:

Barcelona: Ter Stegen – Bellerín, Koundé, Alonso, Balde – De Jong, Busquets, Pedri – Dembélé, Lewandowski, Raphinha. Técnico: Xavi Hernández

Bayern de Munique: Ulreich – Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies – Goretzka, Kimmich – Gnabry, Musiala, Coman – Choupo-Moting. Técnico: Julian Nagelsmann

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

