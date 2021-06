Bangu une forças com empresa de Proteção de Dados Pessoais

Nos últimos anos, a Every Cybersecurity and GRC Solutions já havia patrocinado outros times de futebol em ações pontuais, como ocorreu com o Vasco da Gama-RJ, o ABC-RN e o Gama-DF, entre outros

Uma empresa ascendente e jovem, com sete anos de com mercado, que lida com assuntos atuais e complexos, como GRC –Governança, Risco e Compliance e LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Do outro lado, um clube tradicional, com 117 anos de conquistas, buscando voltar aos seus dias de dias de glória. A união destas duas marcas cria, agora, uma parceria inédita no futebol. O Bangu Atlético Clube vai estampar a marca da Every Cybersecurity and GRC Solutions em sua camisa. A estreia será neste sábado (05), no tradicional estádio de Moça Bonita, na abertura da Série D do Campeonato Brasileiro, na partida contra o Santo André-SP.

Nos últimos anos, a Every Cybersecurity and GRC Solutions já havia patrocinado outros times de futebol em ações pontuais, como ocorreu com o Vasco da Gama-RJ, o ABC-RN e o Gama-DF, entre outros. Desta vez, de acordo com o CEO da empresa, Eduardo Nery, a parceria teve dois fatores determinantes: o compromisso com as questões sociais e um pedido especial de seu pai para ajudar o clube de coração.

“Tenho raízes em Bangu e meu pai é torcedor do clube. Eu sou vascaíno, tendo sido membro do Conselho Deliberativo, e reconheço que o Bangu tem uma história muito importante para o futebol e a sociedade brasileira, especialmente por ser um clube voltado, incialmente, aos operários da Fábrica de Tecidos Bangu. E foi com esta gloriosa camisa que Francisco Carregal, um tecelão, tornou-se o primeiro negro a jogar futebol no País”, lembra, ressaltando que o seu Vasco de coração, anos depois, formou um time de negros e operários que venceu na elite do futebol da então capital do Brasil.

Essa ligação histórica entre os dois clubes também estará presente na temporada. Afinal, o campeão carioca de 1933 e 1966 e vice-campeão brasileiro de 1985 será dirigido em campo por Felipe, ex-jogador do Vasco. “Além de acreditar no projeto técnico do clube, estamos colocando em prática um projeto de aumento de receitas para ambas as partes, nosso objetivo é atrairmos empresas do Rio de Janeiro, principalmente da Zona Oeste, para a um assunto extremamente importante e relevante que é a proteção de seus dados, fato que é reforçado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que entrou em vigor no ano passado e prevê sanções para as empresas que não se adequarem de até R$ 50 milhões.”, completa Eduardo Nery.

Para o presidente do Bangu, Jorge Varela, a parceria trará ganhos para a empresa e o clube. “O Bangu será, mais uma vez, pioneiro. Estamparemos na nossa camisa um assunto de suma importância para os brasileiros, a LGPD. Ao mesmo tempo, como o formato é de parceria, temos tudo para potencializar ganhos, graças à exposição da marca da Every Cybersecurity and GRC”, afirmou. Para o treinador Felipe Jorge Loureiro, o apoio ao time será fundamental. “A Série D é um campeonato dificílimo. Com o apoio da Every, teremos mais condições de conseguir uma das vagas na terceira divisão nacional”, avalia.

Graças a isso, o projeto de parceria prevê que receitas adicionais geradas para a Every Cybersecurity and GRC Solutions vão aumentar os ganhos para o Bangu, uma evolução do modelo de payback, pois receberão valores extras de acordo com os negócios realizados pela empresa conforme o modelo de parceria estabelecido. O contrato vai até dia 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de ser prorrogado.

Em seu aspecto social, o CEO da Every Cybersecurity and GRC Solutions revela que a empresa vem aumentando seu engajamento no combate à Covid-19, por meio de doações à Fiocruz e outras entidades, para apoiar as pesquisas. Também tem organizado campanhas internas de doações, que arrecadaram mais de 5 toneladas de alimentos destinados a entidades que atendem pessoas em vulnerabilidade social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Every Cybersecurity and GRC Solutions (every.com.br)

Empregando mais de 50 colaboradores, a Every Cybersecurity and GRC Solutions, que tem sede na cidade de Brasília, atuação no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Amazonas e chegará à Espanha ainda este ano, formata parcerias por meio das melhores soluções mundiais de segurança cibernética e ambiciona a liderança no mercado de GRC (Governança, Risco e Compliance) e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Atualmente, é líder em Proteção de Dados Pessoais, graças a uma equipe experiente e multidisciplinar, com atuação de sucesso na prestação de serviços, inclusive remotos.

Fundada em 2014, a empresa começou suas atividades pautada em projetos antifraude. Atualmente, a empresa tem atuado fortemente em projetos de Cibersegurança e Proteção de Dados, sendo líder em projetos de adequação à LGPD no Governo. “A cibersegurança está em crescimento, especialmente para neutralizar a ação constante dos hackers e os vazamentos de dados, o que deixa as empresas vulneráveis para a proteção das informações. O mercado tem se voltado para estes dois segmentos, pois além de urgentes, demandam muito conhecimento técnico. Diante de tudo isso e buscando atender a pequenas e médias empresas lançamos planos de adequação a LGPD a partir de R$ 10 mil”, explica Eduardo Nery.