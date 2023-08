Austrália vence a Dinamarca e se classifica às quartas da Copa feminina

A próxima adversária da Austrália sairá do confronto entre França e Marrocos, que fazem o último jogo das oitavas de final amanhã

A Austrália se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina ao derrotar a Dinamarca por 2 a 0 nesta segunda-feira, em Sydney.

Diante de 76 mil espectadores no Stadium Australia, as ‘Matildas’ contaram com o retorno da estrela Sam Kerr e mantiveram vivo o sonho do título mundial em casa.

O jogo começou com as dinamarquesas com mais posse e pressionando, mas quem abriu o placar foram as australianas.

Em uma rápida jogada de contra-ataque, Caitlin Foord invadiu a área e bateu cruzado de esquerda (29′), aproveitando belo passe em profundidade de Mary Fowler.

Na etapa final, a Austrália ampliou com Hayley Raso, que recebeu um belo passe de Emily van Egmond e pegou de primeira para balançar as redes da goleira Lene Christensen (70′).

Dez minutos após o segundo gol, a estrela australiana Sam Kerr entrou em campo no lugar de Raso, mostrando que está recuperada de lesão na panturrilha e que pode ajudar as donas da casa na sequência da competição.

“É um grande alívio estar de volta. Estou me sentindo bem. Achei que estava um pouco enferrujada, mas não. Eu me sinto ótima. Vou dormir melhor esta noite do que nas últimas três semanas”, declarou Kerr após a partida.

Para Foord, o retorno da camisa 20 “é um grande impulso para nós. Para as outras equipes, é mais assustador que ela esteja de volta”.

A Austrália, que nunca passou das quartas de final da Copa feminina, vai enfrentar na próxima fase a seleção vencedora do confronto entre França e Marrocos, que disputam o último jogo das oitavas de final na terça-feira.

© Agence France-Presse