Atlético Nacional vence, passa Internacional e embola grupo da morte na Libertadores

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Atlético Nacional fez valer a força de sua torcida em um lotado Atanasio Girardot, venceu o Internacional por 3 a 1 e embolou de vez o Grupo F da Libertadores. Viveros (duas vezes) e Billy Arce foram os responsáveis pelos gols dos mandantes em uma chuvosa na cidade de Medellín, enquanto Alan Patrick, de pênalti, descontou para os brasileiros.

O resultado deixou os colombianos com 6 pontos e na vice-liderança da “chave da morte”, atrás apenas do Bahia, que tropeçou nesta quarta-feira (07), em casa, diante do lanterna Nacional-URU.

Os gaúchos, por outro lado, estacionaram nos 5 pontos e acabaram ultrapassados a duas rodadas do fim da fase de grupos.

Os times voltam a jogar pela Libertadores na semana que vem. O Atlético Nacional recebe o Bahia, enquanto o Internacional, novamente fora de casa, mede forças com o Nacional-URU.

VEJA A SITUAÇÃO DO GRUPO F

1 – Bahia: 7 pontos

2 – Atlético Nacional: 6 pontos

3 – Inter: 5 pontos

4 – Nacional-URU: 4 pontos

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo foi de amasso do Atlético Nacional. Os colombianos fizeram valer a força da torcida e engataram uma blitz em cima dos brasileiros, que foram vazados em um lance de categoria de Viveros. Para piorar a situação dos visitantes, Enner Valencia saiu machucado com dores musculares.

Na etapa final, o time gaúcho melhorou, mas acabou vazado novamente, desta vez em contra-ataque letal puxado por Hinestroza. Os comandados de Roger Machado até reagiram e diminuíram com Alan Patrick, mas não conseguiram igualar o marcador e sofreram novamente com Viveros antes do apito final.

ATLÉTICO NACIONAL

Ospina; Román, Arias, Tesillo e Cándido; Campuzano, Uribe (Asprilla), Cardona (Simon García), Hinestroza e Billy Arce (Rivero); Viveros (Morelos). Técnico: Javier Gandolfi

INTERNACIONAL

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando (Ricardo Mathias), Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia (Lucca). Técnico: Roger Machado

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Jose Savorani (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Cartões amarelos: Tesillo, Billy Arce, Román, Campuzano (ATN); Vitão, Lucca, Thiago Maia, Alan Patrick (INT)

Gol: Viveros (ATN), aos 38 min do 1° tempo e aos 47 min do 2° tempo; Billy Arce (ATN), aos 9 min do 2° tempo; Alan Patrick (INT), aos 34 min do 2° tempo