Atlético-MG x Corinthians marca duelo entre as duas defesas menos vazadas do Brasileirão

Embalado por duas vitórias, o Corinthians tem uma missão difícil diante do líder Atlético-MG nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o duelo entre dois dos melhores times do returno e também as defesas menos vazadas da competição. A equipe mineira sofreu apenas 22 gols, enquanto o time paulista levou 26.

O Corinthians é o quinto melhor visitante do Brasileirão, com cinco vitórias, sete empates e apenas três derrotas e tem pela frente o melhor mandante, que busca a 13ª vitória seguida em casa na competição, um feito que pode definir um recorde na era dos pontos corridos. A única derrota da equipe mineira foi para o Fortaleza na primeira rodada.

A expectativa é de casa cheia para o confronto. O Atlético-MG quebrou o recorde de público do Brasileirão na vitória sobre o América-MG (62 mil torcedores) na última rodada e deve ter novamente o estádio lotado para o jogo desta quarta.

O zagueiro atleticano Nathan Silva espera que a torcida volte a ajudar o time em mais uma vitória. “A gente projeta um jogo muito difícil. Sabemos da qualidade do adversário, mas a gente em casa, é muito forte, diante da nossa torcida, que tem feito uma linda festa. Vai ser um jogo difícil, de grandes jogadores, é preciso estar atento a todos os detalhes”.

Os dois times terão desfalques por conta dos jogadores convocados para as Eliminatórias sul-americanas. Cuca não poderá escalar o paraguaio Júnior Alonso, o equatoriano Alan Franco, o chileno Eduardo Vargas e o venezuelano Jefferson Savarino. Já Sylvinho ficará sem o colombiano Cantillo, autor do gol da vitória sobre o Fortaleza na última rodada.

Do lado atleticano, há dúvidas na escalação devido aos desfalques. Keno e Diego Costa brigam por uma vaga no ataque. Já o Corinthians deve repetir a escalação da última rodada, quando venceu o Fortaleza por 1 a 0.

Brigando por vaga na Copa Libertadores, o técnico Sylvinho elogiou o desempenho do líder da competição. “Adversário difícil, de muita qualidade, lá na frente na tabela. Não dá projetar os outros jogos. Dá para ir jogo a jogo. Vamos depositar 100% das nossas forças no próximo jogo, contra o Atlético”, avaliou.

O Corinthians briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores e está na sexta posição do Brasileiro, com 47 pontos, enquanto o Atlético-MG lidera a competição, com 65.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Réver, Arana; Allan, Jair (Tchê Tchê), Nacho Fernández, Zaracho, Hulk, Diego Costa (Keno). Técnico: Cuca.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz e Giuliano; Róger Guedes, Gabriel Pereira e Renato Augusto. Técnico: Sylvinho.

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (SC)

HORÁRIO – 19h

LOCAL – Mineirão

TV – Premiere FC