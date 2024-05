Atlético-MG vence Rosario e é o 1° classificado às oitavas da Libertadores

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Atlético-MG venceu o Rosario Central fora de casa por 1 a 0 nesta terça-feira (7) e se garantiu, de maneira antecipada, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Paulinho, já nos minutos finais do confronto, balançou as redes do primeiro clube classificado ao mata-mata da competição.

O resultado deixou a equipe de Gabriel Milito com 12 pontos e ainda com 100% de aproveitamento no Grupo G. O Rosario, por outro lado, estacionou nos 4 pontos e perdeu a vice-liderança para o Peñarol, que superou o Caracas.

Os mineiros lutam, agora, pela melhor campanha geral antes do mata-mata para ter a vantagem de decidir os duelos em casa.

Os times voltam a jogar pela Libertadores na semana que vem. O Atlético-MG visita o Peñarol na terça-feira (14), enquanto o Rosario recebe o Caracas dois dias depois.

COMO FOI O JOGO

O Atlético-MG dominou a primeira etapa, mas parou na trave e no goleiro Broun. Os brasileiros pressionaram desde o apito inicial e tiveram as melhores chances do jogo, mas não conseguiram balançar as redes argentinas antes do intervalo.

No segundoi tempo, os mineiros continuaram martelando e chegaram ao gol com Paulinho, que balançou as redes nos minutos finais e cravou, de fato, a classificação dos comandados de Gabriel Milito.

ROSARIO CENTRAL

Broun; Damián Martínez (Coronel), Mallo, Quintana e Sández; O’Connor (Ibarra), Ortiz, Malcorra, Campaz (Giaccone) e Jonatan Gómez (Lovera); Módica. Técnico: Miguel Ángel Russo

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Alisson) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Hulk (Vargas) e Paulinho (Pedrinho). Técnico: Gabriel Milito

Data e horário: 7 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Grupo G da Libertadores

Local: Estádio Gigante Arroyito, em Rosário (ARG)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Damián Martínez (RCE); Saravia, Paulinho, Battaglia, Vargas (CAM)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Paulinho (CAM), aos 41’/2°T