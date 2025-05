Atlético-MG vence Juventude e sai do Z4 em noite de VAR protagonista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Com VAR em destaque, o Atlético-MG venceu o Juventude por 1 a 0 nesta segunda-feira, em jogo pela sétima rodada da Série A do Brasileirão. O confronto aconteceu no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul.

O gol da partida foi marcado por Scarpa. Com o resultado, o Galo subiu para 10º colocado na tabela e saiu do Z4, com nove pontos conquistados. O Juventude acabou na 15ª posição, com sete.

O VAR anulou um gol do Galo e tirou um pênalti para o Juventude. No primeiro lance, Rony abriu o placar, mas lance estava impedido. No segundo, após toque de mão na área visitante, a arbitragem de vídeo viu impedimento no início da jogada e cancelou a oportunidade dos donos da casa de empatar.

As partidas voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana: o Juventude enfrenta o Fortaleza no sábado, às 16h (de Brasília), enquanto o Galo recebe o Fluminense no dia seguinte, às 20h.

COMO FOI O JOGO

A primeira etapa foi marcada por um confronto disputado, gol anulado e Galo na frente. A partida contou com ótimas oportunidades desenvolvidas pelas duas equipes e destaque para as atuações defensivas. Rony marcou um gol, mas que foi anulado por impedimento e lance muito ajustado.

Scarpa abriu o placar com tento de falta.

No segundo tempo, o Atlético pressionou e viu o VAR tirar um pênalti anotado para o Juventude.

Os visitantes conseguiram criar boas oportunidades de ampliar o placar, mas não tiveram eficiência para garantir a vantagem com mais um gol. Na reta final, o Juventude recebeu penalidade para cobrar, mas a arbitragem acabou encontrando impedimento, e o duelo finalizou com 1 a 0 ao Atlético.

JUVENTUDE

Marcão; Ewerthon, Ángel, Marcos Paulo e Ruschel; Giraldo (Nenê), Jadson, Mandaca e Jean Carlos (Batalla); Ênio e Gilberto. T.: Fábio Matias

ATLÉTICO-MG

Éverson; Natanael, Rômulo, Alonso e Caio Paulista (Vitor Hugo); Rubens, Fausto Vera, Igor Gomes (Palacios) e Scarpa; Cuello (Bernard) e Rony. T.: Cuca

Local: Alfredo Jaconi – Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Data e hora: 05 de maio de 2025, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto

VAR: Diego Pombo Lopes

Gols: Gustavo Scarpa, aos 30’/1ºT

Amarelos: Gilberto, Jadson, Junior Alonso, Ewerthon