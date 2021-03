Atlético-MG revolta torcedores com posts sobre Dia Internacional da Mulher

O motivo da revolta é exaltar as mulheres pouco tempo após acertar a contratação do técnico Cuca

São Paulo, SP

O Atlético-MG fez duas publicações sobre o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado nesta segunda-feira(8), e revoltou alguns torcedores e torcedoras do clube no Twitter.



O motivo da revolta é exaltar as mulheres pouco tempo após acertar a contratação do técnico Cuca. Ele esteve envolvido em um caso policial ocorrido em 1987, em Berna, Suíça. Na ocasião, o agora treinador era jogador do Grêmio e acabou detido com os também atletas Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi, sob a acusação de terem estuprado Sandra Pfäffli, na época com 13 anos.



Os quatro jogadores ficaram presos durante quase 30 dias. Eles voltaram para o Brasil após prestarem depoimento por mais de uma vez e ser encerrada a fase de instrução do processo. A condenação aconteceu dois anos mais tarde, mas nenhum deles chegou a ser preso.



O Atlético-MG fez um primeiro post no Twitter logo após a meia-noite de hoje: “Delas pra elas! “Somos as Vingadoras. Chegamos sem maldade. Lutamos por respeito e também por igualdade”. 8 de março – Dia Internacional da Mulher”. A postagem foi acompanhada de um vídeo.

Já na manhã veio outro post. “Reconhecemos suas conquistas como resultado da luta permanente por direitos, respeito e igualdade. Pra cima, Vingadoras!8 de março – Dia Internacional da Mulher”, publicou o clube.

As informações são da Folhapress